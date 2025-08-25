Do słoika z suszonymi grzybami wrzuć kilka listków. Ten trik nie tylko odstrasza mole
Ten patent skutecznie ochroni suszone grzyby przed molami i innymi szkodnikami. Wystarczy włożyć kilka listków do słoika, by ich aromat odstraszał intruzów. Ten prosty trik ma więcej zalet. Nie tylko zabezpiecza zapasy, ale też wzbogaca smak potraw, do których trafią suszone grzyby.
Liście laurowe to nie tylko dodatek do rosołu czy bigosu, mają one wszechstronne zastosowanie w kuchni. Niektórzy dodają je do suszonych grzybów. Główną, ale niejedyną zaletą tego sposobu, jest odstraszanie dokuczliwych szkodników – moli spożywczych. Dowiedz się, dlaczego jeszcze warto dorzucić liście laurowe do grzybowego suszu.
Trik na ochronę suszonych grzybów przed molami – użyj liścia laurowego
Wysuszone grzyby przyciągają nie tylko stęsknionych za ich smakiem domowników, ale również szkodniki w postaci moli spożywczych. Na szczęście istnieje bardzo skuteczny i prosty patent na to, aby ochronić zapasy przed tymi intruzami.
Wystarczy włożyć kilka suszonych liści laurowych do słoika lub innego pojemnika z suszonymi grzybami. Mole nie przepadają za ich aromatem i trzymają się z dala od miejsc, w których się znajdują. Jest to zasługą olejków eterycznych, w tym m.in. eugenolu, które są wydzielane przez liście laurowe.
Trzeba jednak pamiętać, że żywność może przechodzić intensywnym zapachem przyprawy. W przypadku grzybów to jednak nie powinno stanowić problemu, ponieważ do większości potraw z ich udziałem liście laurowe doskonale pasują.
Dlaczego jeszcze warto wkładać liść laurowy do suszonych grzybów?
Dodanie liścia laurowego do pojemnika z suszonymi grzybami ma więcej zalet. Jak wiadomo, największym wrogiem suszonych grzybów jest wilgoć. Okazuje się, że dodatek tej przyprawy może absorbować jej nadmiar, a dzięki temu sprzyjać utrzymaniu suchego środowiska w pojemniku, w którym przechowywany jest susz.
Co więcej, liście laurowe odstraszają nie tylko mole, ale też inne szkodniki, które mogą przedostać się do zapasów. Ich olejki eteryczne mają również działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, dzięki czemu suszone grzyby są lepiej chronione przed zepsuciem.
Czytaj także:
- Najlepszy sposób na suszenie grzybów bez suszarki. Tak robią doświadczeni grzybiarze
- Tych grzybów lepiej nie suszyć. Tracą aromat, robią się łykowate i szybko się psują
- Ten sposób suszenia grzybów bije resztę na głowę. Tylko tak intensywny aromat nie zniknie