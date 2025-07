Bób może mieć wiele różnych odsłon. Najprościej zaserwować go solo albo obtoczyć w bułce tartej. Ciekawą opcją jest też przygotowanie pasty z bobu i sera feta albo dorzucenie go do lekkiej sałatki.

Mimo wielu starań bób czasami wychodzi gorzkawy i twardy. Aby zachować odpowiedni smak i konsystencję wystarczy wrzucić do wody dwa składniki, które każdy ma w kuchennej szafce.

Dodaj te 2 przyprawy a gotowany bób nie będzie gorzki

Dania z bobu są zazwyczaj lekkie i sycące, a ich przygotowanie nie zajmuje wiele czasu. Aby jednak potrawa zachwycała smakiem, kluczowy jest sam proces gotowania. Woda w garnku powinna całkowicie zakrywać ziarenka bobu, a dopiero gdy zacznie się gotować, należy wrzucić do niej bób i dodać łyżeczkę soli oraz łyżeczkę cukru.

To właśnie te dwie przyprawy sprawiają, że bób ma smaczny smak i nie jest łykowaty. Cukier wpływa na intensywnie zielony kolor oraz podbija delikatny, słodkawy posmak warzywa. Z kolei sól zachowuje zwartą konsystencję i sprawia, że ziarenka są jędrne, ale nie twarde.

bób ugotowany w wodzie z solą i cukrem zachowuje miękkość i nie jest gorzki, fot. Adobe Stock, Narsil

Jak długo gotować bób w wodzie z solą i cukrem?

Wszystko zależy od tego, czy do garnka wrzucisz młode czy już nieco starsze ziarenka. W pierwszym przypadku wystarczy tylko kilka minut gotowania. Po około 4-8 minutach jest już gotowy. Z kolei starszy bób warto potrzymać nieco dłużej i gotować przez 15-20 minut. Nie warto jednak wydłużać tego czasu, ponieważ rozgotowany będzie mniej smaczny i straci wartości odżywcze.

W przypadku tego, jak gotować bób liczy się nie tylko sam czas, ale również moment dodania soli do wrzątku. Najlepiej zrobić to na 2-3 minuty przed końcem gotowania. Dzięki temu nie będzie twardy ani łykowaty. Zaraz po wyjęciu i odcedzeniu bobu warto przelać go zimną wodą.

