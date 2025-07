W sezonie wakacyjnym wystarczy wyjść do ogródka albo wybrać się na stragan, by wyczarować pełne aromatu, delikatnej słodyczy i świeżości dania z sezonowych warzyw i owoców. Letnie smaki to nie tylko jagodzianki i chłodnik z botwiny albo ogórków. Na przełomie czerwca i lipca rozpoczyna się też sezon na kurki.

Aby wykorzystać ich pełny potencjał połącz skarby lasu z francuskim twistem. Tarta z grzybami, wzbogacona o wyrazisty smak pora to idealna propozycja na szybki i wykwintny obiad. Poniżej znajdziesz dwa przepisy - pierwszy jest błyskawiczny, bo wykorzystasz w nim gotowe ciasto francuskie. Drugi jest nieco bardziej czasochłonny, ponieważ ciasto wyrabiasz w nim samodzielnie.

Przepis na tartę z kurkami i porem z gotowego ciasta francuskiego

Ten przepis nie ma prawa się nie udać. Wystarczy wyłożyć naczynie do pieczenia gotowym ciastem francuskim i przygotować farsz. Całość zajmuje około 30-35 minut.

Składniki:

opakowanie gotowego ciasta francuskiego,

1 średniej wielkości por (tylko biała część),

200 gram świeżych oczyszczonych kurek,

2 ząbki czosnku,

20 gram masła,

szczypta soli i pieprzu,

2 jajka,

50 gram startego parmezanu,

100 ml śmietany 18%.

Przygotowanie:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopniu. Formę na tartę posmaruj cienką warstwą masła i ułóż ciasto francuskie. Podpiecz w piekarniku przez około 10 minut (dociąż spód kulkami ceramicznymi albo fasolą). Następnie zdejmij obciążenia i piecz jeszcze przed 10 minut. Rozpuść masło na patelni, a następnie dodaj pokrojonego w cienkie plastry pora oraz czosnek. Po chwili dodaj też kurki i podsmaż całość na średnim ogniu. Przypraw solą i pieprzem. Gotowy farsz wyłóż na upieczony spód z ciasta francuskiego. Na koniec zalej wszystko mieszanką roztrzepanych jajek, śmietany i startego parmezanu. Zapiekaj w piekarniku przez około 15 minut aż brzegi będą zarumienione. Po tym czasie wyjmij i gotowe.

Przepis na tartę z kurkami i porem na kruchym spodzie

Zamiast sięgać po gotowe ciasto francuskie przygotuj kruchy spod samodzielnie. Potrzebujesz tylko kilku dodatkowych składników. Cała reszta pozostaje bez zmian.

Składniki na kruchy spód:

1 szklanka mąki,

szczypta soli,

1 jajko,

pół kostki masła.

Przygotowanie:

Przygotuj ciasto. Na początku przesiej mąkę, dodaj do niej jajko i pokrojone w drobną kosteczkę zimne masło. Zagnieć całość, a następnie rozgnieć na placek i umieść w lodówce aż mocno się schłodzi (najlepiej na godzinę). Przygotuj farsz tak samo jak w przepisie powyżej - podsmaż pora, czosnek i kurki na maśle. Rozwałkuj ciasto, przełóż do naczynia na tartę posmarowanego masłem. Zrób nakłucia widelcem i wstaw do pieczenia (zastosuj obciążniki). Piecz przez 15 minut. Zdejmij obciążniki i wstaw do piekarnika na kolejne 15 minut. Po tym czasie wyjmij spód, lekko ostudź, nałóż farsz i zalej mieszanką przygotowaną z jajek, śmietany i parmezanu. Zapiekaj przez 20-25 minut.

Spód do tarty z kurkami i porem możesz przygotować samodzielnie lub skorzystać z gotowego ciasta francuskiego, fot. Adobe Stock, kryzhkova

