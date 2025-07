Bób skrywa w sobie mnóstwo składników odżywczych. Ma dużo błonnika, przez co wspiera trawienie. To także bogate źródło kwasu foliowego, przez co często polecany jest jako składnik diety dla kobiet w ciąży. Wreszcie bób pomaga obniżać poziom cholesterolu i ma w sobie spore ilości potasu.

Pomysłów na dania z bobem jest całe mnóstwo. Możesz przygotować z tym składnikiem pyszne sałatki, albo dodać go do zupy. Kotlety albo kopytka z bobu to kolejne kuszące opcje. Ale jeśli szukasz szybkiego sposobu na wykorzystanie tego warzywa, sięgnij po przepis na kremową pastę z dodatkiem fety. Zrobisz ją w kilka minut.

Pasta z bobu i sera feta - szybki przepis z 5 składników

Do przygotowania pasty potrzebujesz tylko kilku przypraw i pięciu składników. Większość z nich masz już w swojej kuchennej szafce.

Składniki:

3 ząbki czosnku,

ser feta (100 gram),

bób (250 gram),

3 łyżki oliwa z oliwek,

łyżka soku z cytryny,

szczypta pieprzu i czosnku niedźwiedziego.

Przygotowanie:

Wrzuć bób do wrzącej, lekko osolonej wody i gotuj przez około 20 minut. Następnie przelej zimną wodą. Obierz ze skórki i rozdrobnij za pomocą blendera. Następnie dodaj oliwę z oliwek, sok z cytryny, przyprawy oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Na koniec wymieszaj z serem feta i gotowe!

pastę z bobu i sera feta możesz udekorować listkami mięty albo koperkiem, fot. Adobe Stock, zi3000

Z czym serwować pastę z bobu i serem feta?

Pasta z bobu to lekka przekąska, która możesz podawać z ugotowanym na twardo jajkiem i grzanką. Doskonale sprawdzi się też jako przystawka do grilla z pociętym w słupki ogórkami i papryką.

Możesz też przygotować wrapy z pastą z bobu. Posmaruj nią torille, a na wierzchu ułóż sałatę i świeże warzywa oraz awokado. Tak przygotowane przekąski możesz zabrać na przykład do pracy jako szybkie i zdrowe śniadanie.

