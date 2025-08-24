Zapomnij o mięsie mielonym. Nafaszeruj łódeczki z cukinii tym farszem, a rodzina będzie się zajadać
Wydaje ci się, że w faszerowanych cukiniach nic cię nie zaskoczy? Ten przepis wyróżnia się tym, że nadzienie nie zawiera ani mięsa, ani kaszy. Jest lekkie, warzywne i zdrowe. W stylu śródziemnomorskim. To świetny pomysł na danie obiadowe w letnie dni.
Faszerowane łódeczki to jedno z popularniejszych dań obiadowych przygotowanych z cukinii. W tym przepisie farsz nie zawiera mięsa i kaszy, za to ma mnóstwo warzyw. Sprawdź, jak przygotować ten prosty i smaczny posiłek.
Przygotowanie cukinii do faszerowania
Do faszerowania wybierz średniej wielkości, jędrne i dojrzałe cukinie. Unikaj egzemplarzy zbyt miękkich, z których trudniej wydobyć miąższ w całości, oraz przerośniętych z grubą, gorzką skórką. Najlepsze będą warzywa średnie lub duże z delikatną skórką.
Nie obieraj cukinii. Potrawa nie straci kształtu, a przy tym skórka jest jadalna i pełna wartości odżywczych. Cukinię przekrój wzdłuż na pół, od łodygi do końca. Usuń z wnętrza miąższ wraz z nasionami, aby zrobić miejsce na farsz. Wydrążony środek nie będzie zmarnowany. Posiekaj go i dodaj do nadzienia. Miąższ to również cenne źródło witamin.
Warto też posolić wydrążoną cukinię i zostawić ją na ręczniku papierowym, aby puściła soki. Następnie wytrzeć z namiarowej wody.
Cukinia faszerowana po śródziemnomorsku – składniki
Składniki na 3 porcje:
- 3 średniej wielkości cukinie przekrojone wzdłuż na pół, bez miąższu
- 1 szklanka odsączonej ciecierzycy z puszki
- 3 ząbki czosnku posiekane lub starte
- ½ szklanki posiekanej czerwonej cebuli
- ¼ szklanka posiekanych oliwek kalamata
- 2 łyżki kaparów
- 1 szklanka posiekanych karczochów w puszkach
- 4 pokrojone na drobną kostkę papryki (różne kolory)
- 1 szklanka pokrojonych pomidorków koktajlowych
- 1 łyżka włoskiej przyprawy
Faszerowane cukinie na ogół są wypełniane mielonym mięsem, ale danie bez problemu przyrządzisz w wersji wegetariańskiej. Zamiast mięsa w tym przepisie wykorzystasz ciecierzycę. Równie dobrze mogą to być różne rodzaje kasz (np. kasza jaglana, kuskus, kasza jęczmienna, kasza gryczana), fasola, soczewica czy tofu.
Cukinia faszerowana po śródziemnomorsku – sposób przygotowania
- Podsmaż czosnek i cebulę, aż cebula się zeszkli.
- Dodaj pozostałe składniki i smaż na średnim ogniu przez kilka minut, aż się podgrzeją i trochę zmiękną.
- Nadzienie możesz odłożyć na bok do ostygnięcia lub przykryj i wstaw do lodówki do czasu, aż będzie potrzebne.
- Za pomocą łyżki napełnij każdą łódeczkę cukinii farszem.
- Rozgrzej piekarnik do 170°C. Piecz cukinię przez 30 minut.
Tak przygotowaną cukinię z farszem podawaj skropioną ulubionym dressingiem, śmietaną, sosem jogurtowym albo posypaną startym serem żółtym.
Co jeszcze zrobisz na obiad z cukinii?
Jest wiele przepisów na dania obiadowe z cukinią w roli głównej. To wyjątkowe warzywo, które jest bardzo wszechstronne w kuchni i pasuje do różnych potraw. Prostym pomysłem na pierwsze danie jest delikatna zupa krem z cukinii. Warzywo to jest świetnym dodatkiem do leczo, makaronu czy risotto. Plastrami cukinii można zastąpić makaron lasagne, a także zrobić z niej warzywny „makaron” przy pomocy nożyka do obierania jarzyn. Cukinia ma ciekawą konsystencję i dość neutralny smak, a do tego jest zdrowa, dlatego warto jak najczęściej wykorzystywać ją do przygotowania posiłków.
Czytaj także:
- Kabaczek faszerowany - przepis składniki i przygotowanie
- Placki z kabaczka to idealny pomysł na letni obiad. Są sycące i delikatne dzięki 1 składnikowi
- Te złociste krążki smakują lepiej niż placki z cukinii. Od chrupania aż trudno się oderwać