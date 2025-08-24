Reklama

Faszerowane łódeczki to jedno z popularniejszych dań obiadowych przygotowanych z cukinii. W tym przepisie farsz nie zawiera mięsa i kaszy, za to ma mnóstwo warzyw. Sprawdź, jak przygotować ten prosty i smaczny posiłek.

Przygotowanie cukinii do faszerowania

Do faszerowania wybierz średniej wielkości, jędrne i dojrzałe cukinie. Unikaj egzemplarzy zbyt miękkich, z których trudniej wydobyć miąższ w całości, oraz przerośniętych z grubą, gorzką skórką. Najlepsze będą warzywa średnie lub duże z delikatną skórką.

Nie obieraj cukinii. Potrawa nie straci kształtu, a przy tym skórka jest jadalna i pełna wartości odżywczych. Cukinię przekrój wzdłuż na pół, od łodygi do końca. Usuń z wnętrza miąższ wraz z nasionami, aby zrobić miejsce na farsz. Wydrążony środek nie będzie zmarnowany. Posiekaj go i dodaj do nadzienia. Miąższ to również cenne źródło witamin.

Warto też posolić wydrążoną cukinię i zostawić ją na ręczniku papierowym, aby puściła soki. Następnie wytrzeć z namiarowej wody.

Cukinia faszerowana po śródziemnomorsku – składniki

Składniki na 3 porcje:

  • 3 średniej wielkości cukinie przekrojone wzdłuż na pół, bez miąższu
  • 1 szklanka odsączonej ciecierzycy z puszki
  • 3 ząbki czosnku posiekane lub starte
  • ½ szklanki posiekanej czerwonej cebuli
  • ¼ szklanka posiekanych oliwek kalamata
  • 2 łyżki kaparów
  • 1 szklanka posiekanych karczochów w puszkach
  • 4 pokrojone na drobną kostkę papryki (różne kolory)
  • 1 szklanka pokrojonych pomidorków koktajlowych
  • 1 łyżka włoskiej przyprawy

Faszerowane cukinie na ogół są wypełniane mielonym mięsem, ale danie bez problemu przyrządzisz w wersji wegetariańskiej. Zamiast mięsa w tym przepisie wykorzystasz ciecierzycę. Równie dobrze mogą to być różne rodzaje kasz (np. kasza jaglana, kuskus, kasza jęczmienna, kasza gryczana), fasola, soczewica czy tofu.

Cukinia faszerowana po śródziemnomorsku – sposób przygotowania

  1. Podsmaż czosnek i cebulę, aż cebula się zeszkli.
  2. Dodaj pozostałe składniki i smaż na średnim ogniu przez kilka minut, aż się podgrzeją i trochę zmiękną.
  3. Nadzienie możesz odłożyć na bok do ostygnięcia lub przykryj i wstaw do lodówki do czasu, aż będzie potrzebne.
  4. Za pomocą łyżki napełnij każdą łódeczkę cukinii farszem.
  5. Rozgrzej piekarnik do 170°C. Piecz cukinię przez 30 minut.

Tak przygotowaną cukinię z farszem podawaj skropioną ulubionym dressingiem, śmietaną, sosem jogurtowym albo posypaną startym serem żółtym.

faszerowane cukinie po śródziemnomorsku
Cukinie faszerowane po śródziemnomorsku, fot. Getty Images, EyeEm Mobile GmbH

Co jeszcze zrobisz na obiad z cukinii?

Jest wiele przepisów na dania obiadowe z cukinią w roli głównej. To wyjątkowe warzywo, które jest bardzo wszechstronne w kuchni i pasuje do różnych potraw. Prostym pomysłem na pierwsze danie jest delikatna zupa krem z cukinii. Warzywo to jest świetnym dodatkiem do leczo, makaronu czy risotto. Plastrami cukinii można zastąpić makaron lasagne, a także zrobić z niej warzywny „makaron” przy pomocy nożyka do obierania jarzyn. Cukinia ma ciekawą konsystencję i dość neutralny smak, a do tego jest zdrowa, dlatego warto jak najczęściej wykorzystywać ją do przygotowania posiłków.

