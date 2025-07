Nie masz pomysłu na obiad? Postaw na coś, co dobrze znasz. Kotlety mielone z ziemniaczkami i buraczkami to klasyka polskiej kuchni. Taki obiad był popularny w szczególności w okresie PRL-u, ale teraz powraca na stoły w nieco urozmaiconej wersji. Zamiast dodawać do mielonego mięsa czerstwą albo tarta bułkę, postaw na lżejsze płatki owsiane. Kotlety wychodzą pulchne i soczyste.

Przepis na kotlety mielone z płatkami owsianymi

Podczas przygotowywania kotletów ważne jest trzymanie się odpowiednich proporcji składników oraz wybranie dobrej jakości mięsa. Aby danie było miękkie i soczyste zamiast szynki, postaw na łopatkę wieprzową lub karkówkę. A oprócz zeszklonej na maśle cebulki, dodaj też czosnek oraz suszony majeranek i odrobinę słodkiej i ostrej papryki. Dzięki temu danie nabierze wyrazistości.

Składniki:

50 dag mięsa mielonego,

2 łyżki płatków owsianych górskich,

1 jajko,

2-3 ząbki czosnku,

1 duża cebula,

łyżka masła,

bułka tarta (do obtoczenia kotletów)

majeranek,

sól i pieprz,

olej do smażenia,

odrobina sproszkowanej papryki (ostrej i słodkiej).

Przygotowanie:

Płatki owsiane zalej gorącą wodą i odstaw na 20 minut. Cebulę pokrój na drobną kosteczkę i razem z przeciśniętym przez praskę czosnkiem zeszklij na niewielkiej ilości masła. Mięso mielone przełóż do miski. Dodaj odciśnięte z wody napęczniałe płatki owsiane oraz jajko, cebulę, czosnek i przyprawy. Uformuj kotlety i obtocz w bułce tartej. Usmaż na patelni z rozgrzanym olejem. Gotowe.

Gotowe kotlety mielone z płatkami owsianymi możesz udekorować świeżymi ziołami, fot. Adobe Stock, dusiowa

Nowa wersja klasyki: z czym podawać kotlety mielone?

Dla miłośników tradycyjnej kuchni polskiej z nowoczesnym akcentem przepis na kotlety z płatkami owsianymi będzie strzałem w dziesiątkę. Aby urozmaicić to danie jeszcze bardziej, zamiast mizerii, ogórków małosolnych lub buraczków postaw na inne dodatki. Możesz pokusić się o kiszonki w stylu koreańskim, znane jako kimchi.

A ziemniaczki polane masłem i posypane koperkiem zamień na puree z dyni lub kalafiora. Dobrym pomysłem będzie też zaserwowanie mielonych z płatkami owsianymi w towarzystwie kaszy bulgur albo kuskus.

