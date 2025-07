Młode ziemniaki to obowiązkowy składnik letniego menu. Najczęściej podajemy je z koperkiem i masełkiem, ale warto czasem spróbować czegoś nowego. Ten przepis na zapiekane ziemniaki w lekkim, kremowym sosie jest banalnie prosty, a wygląda jak z dobrej restauracji. Idealny, gdy chcesz zjeść coś domowego, ale nie masz ochoty stać przy garnkach.

Młode ziemniaki pieczone w sosie: prosty przepis

Zamiast tradycyjnego zestawu ziemniaki, mięso, surówka, postaw na coś bardziej wakacyjnego, lekkiego i aromatycznego. Ten przepis sprawdzi się zarówno jako danie główne, jak i w wersji jako dodatek. Będzie doskonały do lunchboxa albo jako szybka obiadokolacja podczas upalnych dni.

Składniki:

700 g młodych ziemniaków (najlepiej małych),

2 łyżki masła,

2 łyżki mąki,

1,5 szklanki mleka,

ząbek czosnku,

sól i pieprz do smaku,

szczypta gałki muszkatołowej,

garść startego sera,

świeży koperek lub szczypiorek do posypania.

Sposób przygotowania:

Umyj ziemniaki (nie musisz ich obierać), pokrój na połówki lub ćwiartki, a następnie ułóż je w naczyniu żaroodpornym. Na małej patelni rozpuść masło. Dodaj mąkę i mieszaj, aż powstanie jasna zasmażka (ok. minutę). Stopniowo wlewaj mleko, cały czas mieszając, aby uniknąć grudek. Gotuj sos na małym ogniu przez 2-3 minuty, aż lekko zgęstnieje. Dodaj sól, pieprz, gałkę muszkatołową i przeciśnięty czosnek. Na koniec dodaj 2/3 sera i wymieszaj. Zalej ziemniaki sosem, posyp resztą sera i włóż do nagrzanego piekarnika (180 stopni, grzanie góra-dół). Piecz przez około 30 minut, aż ziemniaki będą miękkie, a wierzch lekko zrumieniony.

Młode ziemniaki w sosie a la beszamel to genialny pomysł na coś pożywnego, ale lekkiego, fot. Adobe Stock, myviewpoint

Z czym podać pieczone młode ziemniaki?

Ten lekki obiad możesz podawać jako samodzielne danie albo dorzucić do niego to, co masz w lodówce. Świetnie sprawdzi się wakacyjna sałatka z pomidora, sałaty i sosu winegret, a także surówka z marchewki czy mizeria. Zapiekane młode ziemniaki idealnie sprawdzą się też jako dodatek do grillowanego mięsa, na przykład piersi z kurczaka, kotlecików z indyka czy karkówki.

A jeśli wolisz wersję bezmięsną, świetnie smakują z jajkiem sadzonym, jajkiem w koszulce albo z plastrami pieczonego tofu. Możesz też dodać do nich podsmażone pieczarki, cukinię lub ugotowane na parze brokuły. Sos w zapiekance ładnie "otula" dodatki, a danie wciąż pozostaje lekkie i sezonowe.

