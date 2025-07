Kojarzymy turecką kuchnię głównie z kebabem, ale choć ta pyszna, krzepiąca duszę i serce przekąska jest pyszna i o nic nie pyta, Turcja kulinarnie ma znacznie więcej do zaoferowania.

Naleśniki po turecku, znane też jako gözleme (w wersji z nadzieniem) lub akıtma (podobne do naszych pancake'ów), to wyjątkowe danie, które zachwyca miękkim, puszystym ciastem i aromatycznym wnętrzem. Zrobisz je zaledwie z kilku składników, które na pewno masz już w kuchni, a dodatki dopasujesz do swojego gustu i preferencji.

Co to są naleśniki po turecku?

Naleśniki po turecku to nieco inna wersja znanych nam klasycznych naleśników. Mają grubsze, bardziej puszyste ciasto i często są smażone na maśle lub oliwie, a nie - tak jak u nas - na oleju.

Tradycyjnie nadziewa się je szpinakiem, białym serem, mięsem mielonym lub ziemniakami z cebulką. Popularna jest także wersja bez nadzienia, podawana najczęściej na słodko, np. z miodem lub jogurtem.

Ciasto na naleśniki po turecku: prosty przepis

Do zrobienia ciasta na tureckie naleśniki nie potrzebujesz wiele, ale przepis jest nieco bardziej rozbudowany, niż ten na nasze klasyczne placuszki. Za aksamitną i puszystą fakturę odpowiada tu przede wszystkim ubijanie jajek (jak do omleta) oraz dodatek jogurtu naturalnego.

Składniki:

2 jajka,

szklanka mleka,

szklanka jogurtu naturalnego,

1.5 szklanki mąki pszennej,

płaska łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

W dużej misce ubij krótko jajka (w całości). Po 2-3 minutach wymieszaj je z mlekiem i jogurtem i zmiksuj jedynie do połączenia składników. Dodaj przesianą mąkę, proszek do pieczenia i sól. Wymieszaj do uzyskania gładkiego, nieco gęstszego niż naleśnikowego ciasta. Odstaw na 10-15 minut, by ciasto odpoczęło. Rozgrzej patelnię z odrobiną masła lub oliwy i smaż naleśniki na średnim ogniu, po 1-2 minuty z każdej strony, aż będą złote i lekko "napuszone". Na koniec wypełnij wybranym nadzieniem i udekoruj świeżymi ziołami.

Naleśniki po turecku możesz wypełnić dowolnym farszem, zwykle jest to opcja wytrawna, fot. Adobe Stock, Esin Deniz

Pomysły na nadzienie do gözleme

Naleśniki po turecku najczęściej podaje się na słono, w wersji mięsnej lub wege. Możliwości są niemal nieograniczone - możesz przygotować je w wersji bolognese (bardziej po włosku), z fetą i grillowanymi warzywami (na wzór grecki) albo w tradycyjnej formie, czyli z serem i ziołami. Możesz też śmiało wybrać składniki, które akurat masz w lodówce i zrobić pyszny "farsz z resztek".

Naleśniki po turecku z serem

Składniki:

150 g sera feta lub sera typu bałkańskiego (z mleka owczego),

garść świeżej świeżyć ziół (np. pietruszka, koperek, kolendra),

świeżo mielony pieprz.

Sposób przygotowania:

Rozkrusz ser w misce, dodaj posiekane zioła i dokładnie wymieszaj. Dopraw do smaku pieprzem. Tak przygotowany farsz rozsmaruj na jednej połowie naleśnika, złóż go jak pieroga i podsmaż jeszcze chwilę z obu stron, aż ser się lekko rozpuści.

Naleśniki po turecku ze szpinakiem

Składniki:

200 g świeżego szpinaku (lub 100 g mrożonego, ale dobrze odciśniętego),

mała cebula,

ząbek czosnku,

łyżka oliwy z oliwek,

sól, pieprz, szczypta gałki muszkatołowej.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozgrzej oliwę, dodaj drobno posiekaną cebulę i zeszklij ją. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i szpinak (świeżego nie musisz kroić). Smaż kilka minut, aż szpinak zmniejszy objętość (jeśli używasz świeżego) lub odparuje (jeśli używasz mrożonego). Dopraw solą, pieprzem i odrobiną gałki muszkatołowej. Gotowy farsz lekko przestudź i nakładaj na naleśniki.

Naleśniki po turecku z mięsem

Składniki:

200 g mięsa mielonego (najlepiej wołowo-wieprzowego lub z indyka),

mała cebula,

łyżeczka słodkiej papryki,

pół łyżeczki kminu rzymskiego (kuminu),

sól i pieprz do smaku,

łyżka oliwy lub masła klarowanego.

Sposób przygotowania:

Na rozgrzanej patelni podsmaż drobno pokrojoną cebulę. Gdy się zeszkli, dodaj mięso mielone i smaż, aż całkowicie się zetnie i zarumieni. Dodaj przyprawy i dobrze wymieszaj, a następnie podsmaż jeszcze kilka minut, aż mięso będzie aromatyczne i lekko soczyste. Przestudź farsz i nakładaj na naleśniki - najlepiej złóż je na pół i podsmaż jeszcze chwilę z obu stron.

