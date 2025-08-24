To już ostatni dzwonek, żeby zasmakować młodej kapusty, ponieważ sezon na nią dobiega końca. Możesz ją ugotować, albo zdrowiej – zjeść na surowo w formie świeżej surówki. Ta surówka z młodej kapusty sprawdzi się zwłaszcza jako dodatek do tradycyjnego obiadu z ziemniakami i mięsem. Oto, czego do niej potrzebujesz i jak ją zrobisz.

Jak zrobić domową surówkę z białej kapusty?

Podstawą tego przepisu jest młoda kapusta. To warzywo ma wiele cennych wartości odżywczych. Jest bogatym źródłem witamin C i K. Dostarcza błonnika. Do tego jest niskokaloryczna i ma niski indeks glikemiczny, dlatego mogą ją jeść bez obaw diabetycy. Zawiera również związki siarkowe, które wspierają układ krążenia i działają przeciwzapalnie. Pod względem kulinarnym różni się od dojrzałej białej kapusty – przede wszystkim ma delikatniejszy smak i zapach.

Składniki:

pół główki młodej kapusty,

2 marchewki,

pęczek koperku,

1 cebula,

6 łyżek oliwy z oliwek,

2 łyżeczki cukru,

3 łyżeczki octu winnego

sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:

Zacznij od obrania kapusty z wierzchnich ciemniejszych liści i wytnij twardszy środek. Następnie poszatkuj ją lub zetrzyj na tarce. Marchew umyj obierz i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Połącz marchew i kapustę, posól, wymieszaj i odstaw na kilka minut. Odciśnij i odlej nadmiar wody. Dodaj drobno posiekany koperek. W niewielkiej miseczce wymieszaj dokładnie oliwę, cukier, ocet i pieprz do smaku, a następnie wlej do reszty składników. Wymieszaj. Spróbuj i w miarę potrzeby dopraw. Gotowe!

Jakie surówki pasują do obiadu?

Do tradycyjnego obiadu pasuje wiele dodatków, ale najpopularniejsze są świeże klasyczne surówki, takie jak:

Jeżeli interesuje cię coś bardziej wyszukanego, to fajnym pomysłem będzie carpaccio z kabaczka albo pikantna sałatka z ogórków po azjatycku. Warto korzystać z sezonowych lokalnych warzyw, ponieważ takie są najzdrowsze i zwykle mają też atrakcyjniejszą cenę.

