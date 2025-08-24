Niedzielna surówka w 5 minut. To mój faworyt z młodą kapustą
Czy może być lepszy niedzielny obiad niż tradycyjne ziemniaczki z mięsem i świeżą surówką, smaczne jak u babci? Poniżej znajdziesz przepis na prostą domową surówkę z młodej białej kapusty z koperkiem. Jest najlepszym dodatkiem do klasycznego drugiego dania.
To już ostatni dzwonek, żeby zasmakować młodej kapusty, ponieważ sezon na nią dobiega końca. Możesz ją ugotować, albo zdrowiej – zjeść na surowo w formie świeżej surówki. Ta surówka z młodej kapusty sprawdzi się zwłaszcza jako dodatek do tradycyjnego obiadu z ziemniakami i mięsem. Oto, czego do niej potrzebujesz i jak ją zrobisz.
Jak zrobić domową surówkę z białej kapusty?
Podstawą tego przepisu jest młoda kapusta. To warzywo ma wiele cennych wartości odżywczych. Jest bogatym źródłem witamin C i K. Dostarcza błonnika. Do tego jest niskokaloryczna i ma niski indeks glikemiczny, dlatego mogą ją jeść bez obaw diabetycy. Zawiera również związki siarkowe, które wspierają układ krążenia i działają przeciwzapalnie. Pod względem kulinarnym różni się od dojrzałej białej kapusty – przede wszystkim ma delikatniejszy smak i zapach.
Składniki:
- pół główki młodej kapusty,
- 2 marchewki,
- pęczek koperku,
- 1 cebula,
- 6 łyżek oliwy z oliwek,
- 2 łyżeczki cukru,
- 3 łyżeczki octu winnego
- sól i pieprz do smaku
Przygotowanie:
Zacznij od obrania kapusty z wierzchnich ciemniejszych liści i wytnij twardszy środek. Następnie poszatkuj ją lub zetrzyj na tarce. Marchew umyj obierz i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Połącz marchew i kapustę, posól, wymieszaj i odstaw na kilka minut. Odciśnij i odlej nadmiar wody. Dodaj drobno posiekany koperek. W niewielkiej miseczce wymieszaj dokładnie oliwę, cukier, ocet i pieprz do smaku, a następnie wlej do reszty składników. Wymieszaj. Spróbuj i w miarę potrzeby dopraw. Gotowe!
Jakie surówki pasują do obiadu?
Do tradycyjnego obiadu pasuje wiele dodatków, ale najpopularniejsze są świeże klasyczne surówki, takie jak:
- surówka z czerwonej kapusty, cebuli i jabłka,
- surówka z marchewki i jabłka
- surówka z kiszonej kapusty z marchewką,
- surówka z pora i marchewki,
- surówka z selera z jabłkiem i rodzynkami,
- surówka z rzodkiewki.
Jeżeli interesuje cię coś bardziej wyszukanego, to fajnym pomysłem będzie carpaccio z kabaczka albo pikantna sałatka z ogórków po azjatycku. Warto korzystać z sezonowych lokalnych warzyw, ponieważ takie są najzdrowsze i zwykle mają też atrakcyjniejszą cenę.
