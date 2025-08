Ogórki po azjatycku to prosty sposób na wprowadzenie orientalnych smaków do kuchni. Marynata z sosu sojowego, miodu, czosnku, chili i octu tworzy słodko-kwaśną, lekko ostrą i słoną idealnie zrównoważoną kompozycję smaków. Warzywa nabiorą dalekowschodniego aromatu. Tak przygotowane są świeże, chrupiące i lekkie. Mogą z powodzeniem zastąpić mizerię czy surówkę. Sprawdzą się jako dodatek do grillowanych potraw, mięs, ryb czy dań wegańskich. Warto eksperymentować z dodatkami, aby uzyskać ulubioną kompozycję smaków.

Składniki do ogórków po azjatycku

Głównym składnikiem tej ostrej sałatki są oczywiście ogórki. Ważne jest wybranie odpowiednich: świeżych, jędrnych, najlepiej lekko słodkich, a przynajmniej bez gorzkiego posmaku. Ostrości doda do tego świeża ostra papryczka lub płatki chili suszone i czosnek. Z kolei sos sojowy, ocet ryżowy oraz miód lub cukier w odpowiednich proporcjach sprawią, że całość nabierze pełni smaku. Do tego jeszcze odrobina prażonego sezamu i powstanie wspaniała chrupiąca sałatka w stylu orientalnym.

Składniki, których potrzebujesz na 3-4 porcje, to:

4 ogórki,

1-2 łyżki octu ryżowego,

3 łyżki sosu sojowego,

odrobina miodu,

pół łyżeczki płatków chili lub jedna łyżeczka posiekanej ostrej papryczki,

2 ząbki czosnku,

sezam do posypania (jeśli nie masz, to drobno posiekane orzeszki, np. ziemne, pinii),

2 łyżki oleju sezamowego (ew. oliwy lub oleju rzepakowego),

sól,

opcjonalnie: szczypiorek, młoda cebula, imbir.

Poeksperymentuj z ilością dodatków tak, aby uzyskać idealny dla siebie poziom ostrości czy słodkości.

Jak zrobić ogórki po azjatycku? Na zimno i ciepło

Aby zrobić sałatkę z ogórków na ostro, możesz warzywa pokroić w plasterki lub w cieniutkie paseczki.

W wersji na zimno:

Posól pokrojone ogórki i odstaw na chwilę na bok, aby puściły soki. Po pewnym czasie odlej wodę. W międzyczasie przygotuj sos do sałatki. Wymieszaj ocet, miód lub cukier, i chili. Następnie dodaj do tego olej, którego używasz, i dokładnie wymieszaj. Do ogórków wrzuć drobno posiekane dodatki, takie jak czosnek, szczypiorek, imbir i wymieszaj. Dodaj sos, wymieszaj i odstaw na chwilę na bok, aby wszystko się ze sobą przegryzło. Przed podaniem posyp przekąskę chrupiącym, lekko uprażony sezamem lub orzeszkami. Uważaj, żeby nie przypalić. Możesz udekorować szczypiorkiem.

W wersji na ciepło: najpierw podgrzej na patelni na odrobinie oleju czosnek i chili, ewentualnie imbir, jeśli go używasz. Następnie dodaj ogórki, sos i wszystko razem przez chwilę podsmaż. Podawaj prosto z patelni.

Z czym podawać ogórki po azjatycku?

Ogórki w stylu azjatyckim pasują do wielu potraw. Nie tylko do dań z tamtego regionu, ale także do kuchni polskiej. Jeśli chodzi o nasze rodzime potrawy, to można z powodzeniem serwować ogórki z mięsami z grilla, kaczką, kotletem schabowym czy mielonym, a także rybami. Sałatka będzie też wyśmienitym dodatkiem do wszelkich mięs przygotowywanych w stylu dalekowschodnim np. kurczak po koreańsku, wieprzowina po chińsku czy makaron po chińsku z krewetkami i brokułami. Pikantne ogórki można zjeść jako samodzielną przekąskę lub dodać do kanapek, burgerów czy zapiekanek.

