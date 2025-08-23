Surówka z marchwi i jabłka to klasyczny dodatek do obiadu. Jest lekko kwaskowata i słodka, a najlepszą przyrządzisz z sezonowych warzyw i owoców. Pasuje idealnie do tradycyjnych zestawów obiadowych z mięsem i ziemniakami. Aby przygotować smaczną surówkę, do marchewki możesz dodać nie tylko jabłko.

Doskonale pasuje również ananas. Jest słodko-kwaśny i nadaje surówce lekko egzotycznej nuty. Taka świeża sałatka podana do obiadu z pewnością zaskoczy niejedną osobę. Jest smaczna i ciekawie wygląda. Poznaj przepis.

Surówka z marchewki i ananasa – przepis

Składniki:

4 marchewki

4-5 plastrów ananasa w puszce (lub świeżego)

1 łyżka miodu lub 1 łyżeczka cukru

2 łyżeczki soku z cytryny

sól i pieprz do smaku

opcjonalnie: żurawina lub rodzinki

Przygotowanie:

Umyj, obierz marchewkę i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Następnie plastry ananasa pokrój na małe kawałki i dodaj do marchwi. Dodaj również kolejne składniki, czyli miód, sok z cytryny, szczyptę soli i pieprzu do smaku. Wymieszaj całość. Do surówki możesz dodać rodzynki albo suszoną żurawinę.

fot. Adobe Stock, MarynaVoronova

Sos do surówki z marchewki i ananasa

Zamiast miodu i soku z cytryny możesz zrobić prosty sos do tej surówki, który jeszcze lepiej połączy całość. W tym celu wymieszaj ze sobą kilka składników:

3 łyżki jogurtu greckiego

1 łyżeczka soku z cytryny

1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego

szczypta soli i pieprzu

Polej sosem startą marchewkę, pokrojonego na kawałki ananasa, a następnie wymieszaj. Dodaj, jeśli chcesz, żurawinę lub rodzinki. Najlepiej podawać od razu.

Co jeszcze można dodać do surówki z marchewki zamiast jabłek?

Zamiast jabłek do surówki z marchewki pasują takie owoce jak gruszka, mango, brzoskwinie i pomarańcze. Fajnym dodatkiem słodko-kwaśnym dodatkiem są również pestki granatu. Do startej marchewki warto też dodać trochę suszonych owoców, np. żurawinę, rodzinki albo suszone morele. Także razem ciekawie smakują.

Poza tym marchewka dobrze komponuje się również z cebulą, porem, papryką, kapustą i ogórkiem. Dosypanie posiekanych orzechów, migdałów lub pestek słonecznika sprawi, że będzie apetycznie chrupać.

Jakie inne surówki pasują do obiadu?

Do tradycyjnego obiadu pasuje wiele surówek. Jeżeli szukasz pomysłu na sprawdzone rozwiązania, to na pewno godna polecenia jest surówka z czerwonej kapusty, cebuli i jabłka, a także klasyczna surówka z kiszonej kapusty z marchewką.

Warto wykorzystywać do przygotowania sezonowe warzywa i owoce, które są najzdrowsze i często też tańsze. Z ich udziałem przyrządzisz surówkę z selera z jabłkiem i rodzynkami albo np. surówkę z rzodkiewki.

Jeżeli szukasz czegoś bardziej wykwintnego, to trafionym daniem może być pikantna sałatka z ogórków po azjatycku albo świeże letnia carpaccio z kabaczka.

