Latem, kiedy organizm potrzebuje skutecznego nawodnienia i ochłody, domowy kompot staje się idealną alternatywą dla słodzonych napojów gazowanych. Dowiedz się, z jakich owoców i jak najlepiej go zrobić.

Domowy kompot – polecany napój, gdy żar leje się z nieba

Domowy kompot z sezonowych owoców nie tylko gasi pragnienie, ale również dostarcza cennych składników odżywczych. Jest w pełni naturalny, a schłodzony doskonale orzeźwia w trakcie upałów. Zdecydowanie lepiej wybierać taki napój niż słodzone napoje gazowane, które często zawierają niezdrowe chemiczne dodatki. Owoce nadają mu aromatu i koloru, dzięki czemu kompot nie musi być wzbogacany niepotrzebnymi składnikami.

Jakie owoce nadają się do kompotu?

Do zrobienia kompotu nadają się różnorodne sezonowe owoce, szczególnie:

wiśnie,

czereśnie,

agrest,

jabłka,

gruszki,

śliwki,

maliny,

jagody,

porzeczki,

jeżyny,

truskawki,

rabarbar.

Sprawdzą się też suszone owoce, ale latem oczywiście najlepiej wykorzystać te świeże, do których mamy dostęp. Bardzo rześkie są kompoty z kwaskowatych owoców, jak agrest, porzeczki czy wiśnie. Warto też mieszać różne gatunki i odmiany, a uzyskamy więcej smaku i wartości odżywczej.

Jak zrobić kompot na upalne dni?

Kompoty tradycyjnie robiono na dwa sposoby:

bez gotowania owoców (tzw. kompot surówkowy ) albo

) albo typowy kompot z gotowanymi owocami.

Ten pierwszy jest bardziej orzeźwiający, przypomina raczej wodę smakową, a owoce w nim zawarte nie tracą cennych składników jak po podgrzewaniu. Dlatego taki właśnie napój jest najbardziej polecany do picia, szczególnie gdy jesteśmy narażeni na upały.

Zrób kompot surówkowy z letnich owoców w ten sposób:

Do dużego naczynia włóż 1 kg oczyszczonych i pokrojonych na kawałki owoców (np. jabłka, wiśnie, gruszki, śliwki). Zagotuj w garnku 2 l wody i 4-6 łyżek cukru. Gdy przestygnie, możesz dodać sok z połowy cytryny. Nie mniej niż 30 minut przed podaniem zalej owoce ostudzonym syropem.

Warto pamiętać, że kompot owocowy nie powinien być przesłodzony. Można go przygotować w ogóle bez dodatku cukru albo dodać zdrowsze zamienniki jak stewia lub mniej kaloryczny niż cukier – ksylitol czy erytrol.

Do zrobienia gotowanego kompotu również możesz wykorzystać właściwie wszystkie sezonowe owoce. Wystarczy je oczyścić, zalać wodą i przez chwilę gotować, a następnie dosłodzić w miarę uznania. Najlepiej podawać taki napój po schłodzeniu.

Kompot możesz zrobić z surowych owoców lub gotowanych, fot. Getty Images, Liudmila Chernetska

