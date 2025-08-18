Ten domowy napój doskonale orzeźwia w upały. Nasze babcie zawsze robiły go latem
Gdy za oknem słupki rtęci pokazują więcej niż 30°C, nawodnienie to podstawa. Warto sięgać wtedy po naturalny domowy napój, jakim jest kompot z sezonowych owoców. Ten napój latem orzeźwia, nie zawiera chemii i sztucznych barwników, a także dostarcza składniki odżywcze. Najlepszym wyborem jest tradycyjny kompot surówkowy.
Latem, kiedy organizm potrzebuje skutecznego nawodnienia i ochłody, domowy kompot staje się idealną alternatywą dla słodzonych napojów gazowanych. Dowiedz się, z jakich owoców i jak najlepiej go zrobić.
Domowy kompot – polecany napój, gdy żar leje się z nieba
Domowy kompot z sezonowych owoców nie tylko gasi pragnienie, ale również dostarcza cennych składników odżywczych. Jest w pełni naturalny, a schłodzony doskonale orzeźwia w trakcie upałów. Zdecydowanie lepiej wybierać taki napój niż słodzone napoje gazowane, które często zawierają niezdrowe chemiczne dodatki. Owoce nadają mu aromatu i koloru, dzięki czemu kompot nie musi być wzbogacany niepotrzebnymi składnikami.
Jakie owoce nadają się do kompotu?
Do zrobienia kompotu nadają się różnorodne sezonowe owoce, szczególnie:
- wiśnie,
- czereśnie,
- agrest,
- jabłka,
- gruszki,
- śliwki,
- maliny,
- jagody,
- porzeczki,
- jeżyny,
- truskawki,
- rabarbar.
Sprawdzą się też suszone owoce, ale latem oczywiście najlepiej wykorzystać te świeże, do których mamy dostęp. Bardzo rześkie są kompoty z kwaskowatych owoców, jak agrest, porzeczki czy wiśnie. Warto też mieszać różne gatunki i odmiany, a uzyskamy więcej smaku i wartości odżywczej.
Jak zrobić kompot na upalne dni?
Kompoty tradycyjnie robiono na dwa sposoby:
- bez gotowania owoców (tzw. kompot surówkowy) albo
- typowy kompot z gotowanymi owocami.
Ten pierwszy jest bardziej orzeźwiający, przypomina raczej wodę smakową, a owoce w nim zawarte nie tracą cennych składników jak po podgrzewaniu. Dlatego taki właśnie napój jest najbardziej polecany do picia, szczególnie gdy jesteśmy narażeni na upały.
Zrób kompot surówkowy z letnich owoców w ten sposób:
- Do dużego naczynia włóż 1 kg oczyszczonych i pokrojonych na kawałki owoców (np. jabłka, wiśnie, gruszki, śliwki).
- Zagotuj w garnku 2 l wody i 4-6 łyżek cukru. Gdy przestygnie, możesz dodać sok z połowy cytryny.
- Nie mniej niż 30 minut przed podaniem zalej owoce ostudzonym syropem.
Warto pamiętać, że kompot owocowy nie powinien być przesłodzony. Można go przygotować w ogóle bez dodatku cukru albo dodać zdrowsze zamienniki jak stewia lub mniej kaloryczny niż cukier – ksylitol czy erytrol.
Do zrobienia gotowanego kompotu również możesz wykorzystać właściwie wszystkie sezonowe owoce. Wystarczy je oczyścić, zalać wodą i przez chwilę gotować, a następnie dosłodzić w miarę uznania. Najlepiej podawać taki napój po schłodzeniu.
