W sierpniu królują te sezonowe owoce. Idealnie nadają się do przetworów i nie tylko
Sierpień to prawdziwa uczta dla miłośników owoców. Dojrzałe maliny, borówki, śliwki, aronia czy czarny bez kuszą smakiem i bogactwem witamin. To idealny moment, by sięgać po zdrowe skarby prosto z krzaków, sadów i lasów. Możesz jeść świeże, zrobić z nich dżemy, soki, syropy, nalewki i pyszne wypieki. Sprawdź, które owoce królują w sierpniu i jak najlepiej je wykorzystać, by zachować ich smak na dłużej.
Sierpniowe owoce są nie tylko smaczne, ale to skarbnica witaminy, składników mineralnych i przeciwutleniaczy. W tym okresie zbierane są dojrzałe owoce jagodowe, takie jak borówki, maliny, jeżyny, które są najlepszym źródłem flawonoidów wspierających układ krążenia. To czas na aronię i czarny bez, które mają działanie przeciwzapalne i przeciwprzeziębieniowe.
Wśród sierpniowych owoców, skrywają się nie tylko popularne odmiany śliwek, jabłek i gruszek, ale też takie perełki jak rokitnik – bogactwo witaminy C i E, idealny na wzmocnienie odporności. Sprawdź, na jakie owoce jest sezon w sierpniu, oraz co z nich przygotować, by zachować smak i właściwości zdrowotne na długie tygodnie.
Jakie owoce dojrzewają w sierpniu?
Najpopularniejsze owoce, którymi obdarza nas natura o tej porze roku, są:
- śliwki,
- wiśnie,
- gruszki,
- jabłka,
- morele,
- porzeczki,
- brzoskwinie,
- mirabelki,
- jeżyny,
- jagody,
- agrest,
- aronia,
- morwa,
- borówka amerykańska,
- borówka brusznica,
- maliny,
- poziomka,
- winogrona,
- czarny bez,
- rokitnik.
Rosną nie tylko w sadach i ogródkach, ale też w lasach i na łąkach. Miej zatem oczy szeroko otwarte i korzystaj z tego, co zdrowe i darmowe. Pod stopami możesz znaleźć jeżyny, borówki, poziomki i jagody. Co ciekawe, w cieplejszych regionach Polski uprawia się nawet arbuzy, które właśnie w sierpniu są gotowe do jedzenia.
Do czego wykorzystać sierpniowe owoce?
Sezonowe owoce można wykorzystać w kuchni na wiele sposobów. Możemy z nich przygotować przetwory na zimę, koktajle, syropy, soki czy wypieki. Jedz je również świeże i surowe, takie będą najzdrowsze.
Oto kilka przykładów zastosowania sierpniowych owoców:
- dżemy, konfitury, owoce w occie i inne słodkie przetwory, np. przetwory z jabłek, marynowane gruszki, śliwki w occie,
- soki owocowe, np. sok z aronii, sok z malin, sok czarnego bzu czy sok z rokitnika,
- nalewki i wina, np. wino z wiśni, wino z brzoskwiń, wino z winogron, nalewka z malin albo nalewka z jeżyn,
- ciasta i inne desery – ciasto z morelami, ciasto z aronią, ciasto z borówkami, a może placek ze śliwkami?
Te letnie dary natury są również polecane na surowo. Dodaj owoce do owsianki, jogurtu lub wytrawnych przekąsek – śliwki i gruszki doskonale pasują jako dodatek do deski serów i mięs. Pole do popisu i kulinarnych eksperymentów jest naprawdę szerokie. Smacznie i zdrowo!
