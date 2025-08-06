Sierpniowe owoce są nie tylko smaczne, ale to skarbnica witaminy, składników mineralnych i przeciwutleniaczy. W tym okresie zbierane są dojrzałe owoce jagodowe, takie jak borówki, maliny, jeżyny, które są najlepszym źródłem flawonoidów wspierających układ krążenia. To czas na aronię i czarny bez, które mają działanie przeciwzapalne i przeciwprzeziębieniowe.

Reklama

Wśród sierpniowych owoców, skrywają się nie tylko popularne odmiany śliwek, jabłek i gruszek, ale też takie perełki jak rokitnik – bogactwo witaminy C i E, idealny na wzmocnienie odporności. Sprawdź, na jakie owoce jest sezon w sierpniu, oraz co z nich przygotować, by zachować smak i właściwości zdrowotne na długie tygodnie.

Jakie owoce dojrzewają w sierpniu?

Najpopularniejsze owoce, którymi obdarza nas natura o tej porze roku, są:

śliwki,

wiśnie,

gruszki,

jabłka,

morele,

porzeczki,

brzoskwinie,

mirabelki,

jeżyny,

jagody,

agrest,

aronia,

morwa,

mirabelki,

borówka amerykańska,

borówka brusznica,

maliny,

poziomka,

winogrona,

czarny bez,

rokitnik.

Rosną nie tylko w sadach i ogródkach, ale też w lasach i na łąkach. Miej zatem oczy szeroko otwarte i korzystaj z tego, co zdrowe i darmowe. Pod stopami możesz znaleźć jeżyny, borówki, poziomki i jagody. Co ciekawe, w cieplejszych regionach Polski uprawia się nawet arbuzy, które właśnie w sierpniu są gotowe do jedzenia.

Do czego wykorzystać sierpniowe owoce?

Sezonowe owoce można wykorzystać w kuchni na wiele sposobów. Możemy z nich przygotować przetwory na zimę, koktajle, syropy, soki czy wypieki. Jedz je również świeże i surowe, takie będą najzdrowsze.

Oto kilka przykładów zastosowania sierpniowych owoców:

Te letnie dary natury są również polecane na surowo. Dodaj owoce do owsianki, jogurtu lub wytrawnych przekąsek – śliwki i gruszki doskonale pasują jako dodatek do deski serów i mięs. Pole do popisu i kulinarnych eksperymentów jest naprawdę szerokie. Smacznie i zdrowo!

W sierpniu dojrzewają m.in. wczesne odmiany jabłek, fot. Getty Images, maxsol7

Czytaj także: