Kompot z wiśni to doskonały sposób na wykorzystanie świeżych wiśni w szczycie sezonu. Są to raczej kwaśne owoce, kwaśniejsze niż śliwki czy czereśnie, dlatego idealnie nadają się do przetworów.

Chociaż banalny w przygotowaniu, kompot z wiśni można zepsuć, wybierając niewłaściwe owoce. Moja babcia, która robiła najlepszy wiśniowy kompot na świecie, używała tylko jednego rodzaju tych owoców. Dzięki temu napój był jednocześnie słodki i orzeźwiający, mocno owocowy i miał głęboki kolor.

Jakie wiśnie na kompot wybierać? Odmiana oraz cechy

Najlepsze na kompot są ciemnoczerwone kwaskowate odmiany wiśni, np. łutówka, ale mogą być też Northstar, Lucyna, Nefris. Dzięki nim napój będzie miał intensywny kolory i smak. Wybieraj owoce dojrzałe, a unikaj niedojrzałych, twardych, zbyt jasnych, oraz przejrzałych. Wiśnie powinny być jędrne i nieuszkodzone. Zbyt miękkie mogą spowodować, że kompot będzie mętny, a smak winny.

Czy trzeba drylować wiśnie na kompot? Kompot można przygotować z wiśni z pestkami – będzie wtedy bardziej esencjonalny. Można je również usunąć, jeżeli robisz kompot dla dzieci i chcesz, by był łagodniejszy. Przydatna wskazówka: gdy drylujesz owoce, rób to nad naczyniem, dzięki czemu zachowasz wydobywający się sok, który dodasz później do kompotu.

Kompot z wiśni do słoików – przygotowanie

Idealny kompot z wiśni powinien mieć głęboki czerwony kolor, kwaśno-słodki i orzeźwiający smak oraz odpowiedni poziom słodkości.

Do przygotowania 4-5 jednolitrowych słoików napoju potrzebujesz tylko tych składników:

2 kg wiśni,

ok. 1,5 l wody

1 szklanki cukru,

8 łyżek soku z cytryny.

Przygotowanie:

Wiśnie dokładnie umyj, a następnie włóż do czystych i wyparzonych słoików tak, aby na od krawędzi pozostało ok. 2-3 cm przestrzeni. Wsyp po 4 łyżki drobnego cukru do każdego słoika. Dodaj około 2 łyżek soku z cytryny do słoika. Zalej całość zagotowaną wodą, zostawiając trochę przestrzeni przy nakrętce, a następnie szczelnie i mocno zakręć każdy słoik. Kolejnym krokiem jest pasteryzacja. Możesz wybrać jedną z kilku metod. Dla mnie najwygodniejsze jest umieszczenie słoików w piekarniku nagrzanym do 110°C na 20 minut. Dowodem na właściwie przeprowadzoną pasteryzację jest zassanie wieczka słoika, co oznacza, że nakrętka nie odkształca się pod wpływem nacisku palca. Tak przygotowany kompot ma intensywny smak, dlatego wymaga rozcieńczania po otwarciu w proporcji: 1 część kompotu na 2 części wody.

Kompot można pić już po 2-3 dniach, ale można też przechowywać go przez kilka miesięcy w chłodnym pomieszczeniu i sięgnąć po niego, gdy zajdzie taka potrzeba.

Kompot z wiśni można przechowywać z słoikach lub pić od razu, fot. Adobe Stock, meteo021

Kompot z wiśni „na szybko” – do wypicia od razu

Jeżeli zależy ci na czasie i chcesz mieć od razu pyszny wiśniowy kompot, skorzystaj z tego przepisu. Od poprzedniego różni się tym, że wymaga gotowania.

Składniki (na ok. 1,5 litra kompotu):

0,5 kg wiśni,

1,5 litra wody,

4-5 łyżek cukru,

trochę soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Wiśnie umyj i włóż do garnka. Nie musisz ich drylować. Zalej wodą i gotuj na małym ogniu przez ok. 10 minut. Dodaj cukier. Wymieszaj, aż się rozpuści. Dodaj sok z cytryny do smaku. Wymieszaj.

Tak przygotowany kompot odstaw na chwilę do przestudzenia. Możesz pić jeszcze ciepły lub po schłodzeniu.

