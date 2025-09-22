Wiele mówi się na temat tego, że burak ma różne drogocenne właściwości i warto go jak najczęściej wprowadzać do swojej diety. Szczególnie popularne stało się picie soku z tego warzywa lub różnego rodzaju koktajli, w których mieszamy go z innymi składnikami. Niezależnie od tego, w jakiej wersji go wybierzesz, sprawdziłam, czy naprawdę warto to zrobić, aby zobaczyć jakiekolwiek efekty. W związku z tym przez 2 tygodnie codziennie piłam sok z buraka. Co dokładnie dostrzegłam?

Przez 2 tygodnie codziennie piłam sok z buraka, choć łatwo nie było

Na początku trudno mi się było przyzwyczaić do zapachu i smaku buraka. Podczas mojego testu spróbowałam dwa rodzaje tego zdrowego napoju. Siostra poleciła mi sok z kiszonego buraka, który miał mieć wyrazisty smak. Niestety dla mnie był "za bardzo". Miał mega intensywny zapach, który przeszkadzał mi już na samym początku, a smak też był daleki od ideału i przypominał nieco sok z ogórków kiszonych. Ostatecznie jednak się do niego przyzwyczaiłam, ale i tak w połowie testu postanowiłam wypróbować inny rodzaj soku z buraka.

Tym samym w drugim tygodniu swojego testu piłam klasyczny sok z buraka - po prostu wyciśnięty z warzywa. Tu już zapach i smak były mniej intensywne, a słodkość tego produktu wyraźnie przypominał mi smak barszczu na zimno. Jeżeli zatem chciałabyś też przeprowadzić taki test w swoim domu, sama wybierz, która z tych opcji będzie dla ciebie odpowiedniejsza. A warto szczególnie z jednego powodu.

Jakie efekty przynosi picie soku z buraka?

Nie od dziś wiadomo, że burak to drogocenne warzywo, a sok z niego wyciśnięty to prawdziwa bomba witaminowa. Nie będę się jednak wdawać w kwestie zdrowotne, bo o tym musieliby wam opowiedzieć znawcy. Mój test polegał na tym, żeby sprawdzić, czy podczas picia soku z buraka jestem w stanie dostrzec jakiekolwiek efekty gołym okiem. I faktycznie tak się stało.

Już po pierwszym dniu stosowania buraczanego napoju zauważyłam błyskawiczny efekt. Okazuje się bowiem, że sok z buraka jest świetny jako... aperitif przed posiłkiem. 100 ml takiego napoju zaostrza apetyt i oczyszcza kubki smakowe, dzięki czemu posiłek tuż po nim smakuje o niebo lepiej.

Ten sok przyspiesza też metabolizm. Ułatwia trawienie, sprawiając, że po posiłku nie czujemy się ociężali. Dwa tygodnie picia soku z buraka spowodowało również, że moja skóra nabrała ładnego, rumianego koloru.

Dłuższe przeprowadzanie tego testu nie miałoby sensu pod względem trawienno-urodowym. Taki test długofalowo warto wykonać wtedy, gdy chcemy dokładniej sprawdzić działanie tego warzywnego napoju pod względem zdrowotnym. A ja myślę, że już dla tych efektów, które ja dostrzegłam, warto zastosować sok z buraka - od czasu do czasu.

