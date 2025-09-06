Clafoutis to klasyka francuskich słodkości. Stanowi pyszne połączenie kilku deserów w jednym. Trochę przypomina naleśnik, a trochę pudding lub hiszpański flan. Jest szybki w przygotowaniu i zrobisz go z kilku prostych składników.

Składniki na clafoutis z brzoskwiniami

3 brzoskwinie

3 jajka

1/2 szklanki mleka

1/2 szklanki śmietanki 30%

1/2 szklanki cukru

3/4 szklanki mąki pszennej (ok. 100 g)

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

szczypta soli

1 łyżka masła

cukier puder do dekoracji

Przed przygotowaniem wyjmij składniki z lodówki — powinny być w temperaturze pokojowej. Słodką śmietankę możesz zastąpić kwaśną śmietaną, jogurtem greckim lub naturalnym bądź serkiem waniliowym.

Przepis na clafoutis z brzoskwiniami

Umyj brzoskwinie i pokrój na grubsze plasterki. Nie musisz ich obierać. Wysmaruj masłem formę — do przygotowania clafoutis nadaje się naczynie żaroodporna lub ceramiczna forma do tarty. Na dnie naczynia ułóż pokrojone owoce. Temperaturę w piekarniku ustaw na 180 stopni Celsjusza.

Do miski dodaj jajka, cukier, a także ekstrakt waniliowy z solą i miksuj aż do uzyskania kremowej piany. Mąkę przesiej, aby nadać masie puszystą konsystencję i dodaj do miski. Ponownie zmiksuj, w międzyczasie wlewając do miski mleko i śmietankę. Ubijaj aż do uzyskania gładkiej masy.

Gotowym ciastem zalej owoce w naczyniu i wstaw formę do piekarnika na ok. 30, aż wierzch lekko się zarumieni, a środek zetnie. Po upieczeniu posyp cukrem pudrem i podawaj wystudzone lub na ciepło z lodami bądź bitą śmietaną.

Clafoutis z brzoskwiniami przypomina naleśnik, fot. Adobe Stock, MargJohnsonVA

Pyszne desery z brzoskwiniami

Sezon na brzoskwinie warto wykorzystać w pełni. Masz ochotę na błyskawiczny deser lub obiad na słodko? Szybko przyrządzisz pulchniutkie placki z brzoskwiniami, które smakują nawet lepiej niż te z jabłkami.

Ciekawą alternatywą dla clafoutis jest dutch baby z brzoskwiniami. To puszysty naleśnik pieczony w piekarniku, który dosłownie rozpływa się w ustach.

Jeśli szukasz przepisu na bardziej klasyczny deser, wypróbuj 3 pomysły na proste ciasta z brzoskwiniami. Sernik, tarta i puszysty biszkopt to szybkie propozycje na coś słodkiego z wykorzystaniem sezonowych owoców.

