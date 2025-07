Kiedy szukam przepisu na szybkie, a jednocześnie efektowne ciasto, to właśnie ten jogurtowiec zawsze przychodzi mi do głowy. Robi się go w zasadzie w jednej misce, nie trzeba ubijać białek ani długo wyrabiać. Dodatek borówek i białej czekolady to idealne połączenie, które sprawia, że deser jest słodki, ale ma wakacyjny sznyt.

Świetnie sprawdzi się do jako szybkie ciasto kawy, na piknik albo jako coś "na szybko" dla niespodziewanych gości.

Przepis na ciasto jogurtowe z borówkami i białą czekoladą

To ciasto sprawdzi się dosłownie wszędzie - na co dzień i od święta. Można je zabrać jako lunch do pracy, szkoły, na piknik lub podać z lodami jako letni deser. Śmiało możesz też zastąpić borówki innymi sezonowymi owocami, ale koniecznie świeżymi - mrożone mogą się nie sprawdzić.

Składniki:

szklanka jogurtu naturalnego (ok. 180 g),

3 jajka,

2/3 szklanki oleju roślinnego,

3/4 szklanki cukru,

2 szklanki mąki pszennej,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

szklanka borówek,

100 g posiekanej białej czekolady.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nagrzej do 180 stopni (grzanie góra-dół). Czekoladę posiekaj, ale niezbyt drobno. W dużej misce wymieszaj jogurt, jajka, cukier i olej. Następnie dodaj przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i delikatnie wymieszaj szpatułką. Wsyp połowę borówek i 2/3 posiekanej czekolady, lekko wmieszaj. Przelej ciasto do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Na wierzch ułóż resztę borówek i posyp pozostałą czekoladą. Piecz ok. 45 minut do suchego patyczka. Wystudź i ewentualnie oprósz cukrem pudrem.

Idealne dodatki do ciasta

Ten jogurtowiec w zasadzie broni się sam, ale możesz "udekorować" go wedle uznania. Jako dodatek świetnie sprawdzi się gałka lodów waniliowych lub śmietankowych albo domowy mus owocowy (najlepiej z rześkich owoców, np. dżem z agrestu). Dobrym pomysłem będzie też polewa czekoladowa lub domowy karmel.

Możesz też szybko przerobić to ciasto na wersję bardziej jesienno-zimową. Zamiast borówek wrzuć do masy bakalie i rodzynki, a wierzch posyp startą skórką cytrynową albo karmelizowanymi pomarańczami.

