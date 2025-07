Ten przepis na serniczki na patykach pozwala szybko je przygotować i nie wymaga pieczenia. Zapomnij o cake pops, sernik na patyku to najlepszy deser do trzymania w ręce. Może jego wykonanie nie należy do najprostszych, ale warto chociaż raz spróbować zrobić go samodzielnie. To nie tylko pewność co do jakości składników, ale również spora oszczędność, ponieważ jeden mały serniczek na patyku kosztuje w restauracji ok. 25 zł. Oto jak przygotować ten smakowicie wyglądający deser.

Jak zrobić szybki serniki na patykach w domu? Potrzebne składniki

Przygotowanie serników na patykach w dużym skrócie polega na tym, że robisz sernik w okrągłej tortownicy, następnie przez krótki czas schładzasz go, dzielisz na części, nadziewasz na patyki każdy powstały trójkąt osobno i dekorujesz wedle uznania. Składniki na ten deser są łatwo dostępne, a jeśli chcesz, możesz poeksperymentować z dodatkami.

Składniki (na 8-12 porcji):

200 g krakersów waniliowych lub graham,

1/2 szklanki roztopionego masła (ok. 120 g),

400 g serka śmietankowego twarogowego (mielonego),

1 1/2 szklanki śmietany kremówki 30 lub 36% (ok. 350 ml),

200 g cukru,

1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego,

500 g słodko-gorzkiej czekolady, roztopionej – może być mniej, jeżeli nie zanurzasz, a tylko polewasz ciasto (czekolada może być brązowa, biała, różowa lub w innym kolorze, ale nie powinna być zbyt słodka),

8-12 solidnych patyczków do lodów,

150 g posypki (czekoladowej, kolorowej – do obtoczenia),

opcjonalnie: do dekoracji możesz użyć małych precelków, pralinek, pokruszonych ciasteczek, wiórków kokosowych, orzechów, owoców, jadalnych koralików czy innych słodkości).

Sposób przygotowania serniczków na patykach

Nasz przepis jest szybszy od wielu innych, ponieważ przygotowanie kruchego spodu i polewy jest uproszczone.

Zmiel krakersy w robocie kuchennym, dodaj masło i mieszaj, aż utworzą się okruchy przypominające piasek. Na dno tortownicy wyłóż papier pergaminowy. Ciastkami wyłóż dokładnie i szczelnie dno i boki tortownicy. Wstaw do lodówki. W misce umieść serek twarogowy, śmietanę kremówkę, cukier i ekstrakt waniliowy. Ubijaj dotąd, aż się połączą. Wlej masę serową do tortownicy i wstaw do lodówki na 1 godzinę lub do stwardnienia ciasta. Wyjmij ostrożnie sernik z tortownicy i ostrym nożem zaznacz miejsca krojenia (nie krój do końca): najpierw podziel ciasto na pół, następnie na ćwiartki i na ósemki - w ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie umieścić patyki. Możesz też podzielić ciasto na 12 kawałków. Zrób nożem mały otwór w cieście z boku w miejscu, gdzie umieścisz patyk. Włóż patyczki do każdego trójkątnego kawałka ciasta, a następnie pokrój kawałki sernika do końca. Całość umieść w zamrażarce na 3 godziny. Wyjmij tyle kawałków sernika, ile potrzebujesz. Zanurz lub polej roztopioną w kąpieli wodnej czekoladą. Połóż na talerzyku i udekoruj posypką czekoladową lub w inny sposób. Podawaj od razu.

fot. Adobe Stock, Pixel-Shot

