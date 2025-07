Piszinger, to nic innego, jak dzisiejszy waflowy przekładaniec. W niektórych rejonach mówimy o nim "wafel", a innych "andrut", ale kiedyś był to właśnie piszinger (lub w oryginalnej pisowni pischinger). Możesz go podać w klasycznej wersji słodkich trójkącików albo przygotować piszinger z kremem kakaowym w formie tortu. Jak zrobić tę pyszną przekąskę z dzieciństwa?

Przepis na domowy piszinger

Tradycyjny piszinger to wafle przekładane domową masą kakaową albo domowym kajmakiem. Ten drugi robiło się dość długo, więc zostawiano go na specjalne okazje. Dzisiaj piszingery mamy wypełnione masą orzechową, kokosową lub mleczną, a także dżemami lub słodkimi masami owocowymi. Najważniejsze, by wafle dobrze zmiękły i połączyły się z nadzieniem.

Składniki:

opakowanie suchych wafli (kwadratowych),

200 g masła lub margaryny,

szklanka cukru,

3 łyżki kakao,

3-4 łyżki mleka.

Sposób przygotowania:

W rondelku rozpuść masło z cukrem i mlekiem. Dodaj kakao i dokładnie wymieszaj, aż powstanie jednolita masa. Odstaw na chwilę do przestudzenia – masa powinna być gęsta, ale nadal plastyczna. Przekładaj wafle masą, dociskając każdą warstwę. Gotowy przekładaniec obciąż np. deską do krojenia i odstaw na kilka godzin (najlepiej na noc). Pokrój trójkąty.

Piszingery nie wymagają pieczenia, kosztują grosze i zawsze się udają, fot. Adobe Stock, yanek

Domowy kajmak do piszingera

Kajmak był słodkością bardzo popularną w czasach PRL, kiedy sklepy świeciły pustkami, a gotowych słodyczy było jak na lekarstwo. Ten gęsty, karmelowy krem idealnie nadaje się do przekładania piszingerów.

Składniki:

litr mleka (pełnotłustego),

300 g cukru,

łyżeczka masła.

Sposób przygotowania:

Wlej mleko do dużego, szerokiego garnka o grubym dnie. Dodaj cukier i dokładnie wymieszaj. Postaw garnek na średnim ogniu i zacznij gotować mieszankę, od czasu do czasu mieszając, aż cukier całkowicie się rozpuści. Gdy masa zacznie się gotować, zmniejsz ogień do małego i gotuj powoli, mieszając co kilka minut, aby kajmak się nie przypalił. Gotuj przez około 2-3 godziny. Masa powinna zgęstnieć i przybrać złocisty, karmelowy kolor. Na końcu dodaj masło i dokładnie wymieszaj, co sprawi, że kajmak będzie bardziej kremowy i błyszczący. Przelej gotowy kajmak do słoika i pozostaw do ostygnięcia. Po schłodzeniu stanie się gęsty i gotowy do użycia.

