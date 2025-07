Ta potrawa była hitem PRL-u. Dziś wraca w wielkim stylu jako tani pomysł na obiad

Złocista, chrupiąca z wierzchu i miękka w środku - babka ziemniaczana to klasyk, który znów cieszy się popularnością. A jeśli dorzucisz do niej prawdziwe skwarki z boczku i słoniny, to niemal idealny pomysł na staropolski obiad. Wystarczy tylko kilkanaście minut, aby ją przygotować (plus pieczenie).