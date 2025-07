Będąc we Włoszech, zawsze muszę spróbować chociaż jednego brioche al pistacchio, czyli bułeczki (bądź rogalika cornetto w niektórych rejonach) nadzianej po same brzegi gęstym kremem pistacjowym. Włosi słyną z wykorzystywania orzechów pistacjowych w deserach, a ta propozycja jest szczególnie popularna na Sycylii, ale kremem pistacjowym w ostatnich latach płynie cała Italia. Włoska nonna podpowiedziała mi, jak go przygotować.

Przepis na krem pistacjowy do tortów

Ten krem z powodzeniem może konkurować z masami czekoladowymi, a jego lekko słony smak doskonale pasuje do różnego rodzaju wypieków, zarówno urodzinowych tortów, jak i zwykłych ciast, które podajemy na rodzinnych spotkaniach.

Składniki:

150 g niesolonych pistacji (najlepiej obranych),

250 ml mleka,

2 żółtka,

4 łyżki cukru,

płaska łyżka mąki ziemniaczanej lub skrobi kukurydzianej,

50 g masła,

opcjonalnie: 2 łyżeczki żelatyny.

Sposób przygotowania:

Pistacje zalej wrzątkiem, odstaw na 5 minut, następnie obierz ze skórki i zmiksuj na pastę. W rondelku podgrzej mleko, ale go nie gotuj. Musi być po prostu ciepłe. W osobnej misce utrzyj żółtka z cukrem i skrobią, a następnie wlej do nich ciepłe mleko, cały czas mieszając. Przelej wszystko z powrotem do rondla i gotuj na małym ogniu, mieszając, aż masa zgęstnieje. Gdy krem osiągnie konsystencję budyniu, zdejmij z ognia i wmieszaj masło oraz pastę pistacjową. Wystudź, przykryj folią spożywczą "na dotyk" i schłodź przed użyciem. Wskazówka: jeśli chcesz, aby masa była sztywna, dodaj do niej na koniec żelatynę wymieszaną z niewielką ilością gorącej, ale nie wrzącej wody.

Dodając do kremu pistacjowego żelatynę uzyskasz bardziej zbitą, tortową formułę, Adobe Stock, elenarui

Oryginalny przepis na crema al pistacchio?

Jeśli chcesz prawdziwy-prawdziwy krem pistacjowy, przygotuj go z tego przepisu. Będzie to bardziej pasta niż krem, ale idealnie sprawdzi się do nadziewania rogalików czy naleśników.

Składniki:

100 g niesolonych, obranych pistacji,

50 g cukru pudru,

2 łyżki oleju rzepakowego lub słonecznikowego.

Sposób przygotowania:

Pistacje namocz przez ok. 2 godziny w letniej wodzie. Następnie przełóż do misy blendera, dodaj cukier i olej. Całość dokładnie zblenduj i przełóż do słoiczka. Przechowuj około 4-5 dni.

