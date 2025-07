Krem do tortów powinien zachwycać smakiem, ale jednocześnie mieć odpowiednią konsystencję. Gładka, a przy tym gęsta masa, która nie wylewa się na brzegach to sprawa priorytetowa. Zbyt płynna i nieutrzymująca kształtu może niekiedy popsuć cały wypiek.

Ten przepis na aksamitny krem jest prosty do zrobienia, a w dodatku możesz przygotować go w dwóch wersjach - klasycznej oraz z dodatkiem kakao. Sprawdzi się świetnie do tortów urodzinowych, ale również innych słodkich wypieków.

Przepis na klasyczny krem do tortów z mascarpone

Głównymi składnikami kremu są gęsty serek mascarpone oraz śmietanka kremówka. To przepis podstawowy, który świetnie spełnia swoją rolę jako masa do tortów albo nadzienie do muffinek.

Składniki:

400 ml śmietanki kremówki 32% albo 36%,

500 g serka mascarpone,

4 łyżki cukru pudru.

Przygotowanie:

Serek i śmietankę wyjmij z lodówki. Następnie przelej śmietankę do wysokiego naczynia i dosyp cukier puder. Miksuj mikserem aż do uzyskania zwartej konsystencji. Kiedy śmietana będzie sztywna, dodawaj po łyżeczce serka mascarpone. Krótko miksuj do połączenia składników. Gotowe.

Przepis na krem z mascarpone i kakao

Krem z mascarpone możesz wzbogacić o różnorodne dodatki. Jeśli chcesz uzyskać bardziej wyrazisty smak, dodaj do masy odrobinę kakao. Takim kremem możesz przełożyć biszkopty w torcie albo wyłożyć go na wierzchu deserowej tarty i udekorować malinami albo innymi ulubionymi owocami.

Składniki:

400 ml śmietanki kremówki 32% albo 36%,

500 g serka mascarpone,

4 łyżki cukru pudru,

2 łyżki kakao.

Schłodzoną śmietankę ubij na puszystą i sztywną masę razem z cukrem pudrem. W osobnej miseczce zmiksuj serek mascarpone z kakao. Gdy konsystencja serka będzie gładka, dodaj śmietankową masę. Wymieszaj delikatnie szpatułką. Gotowe.

krem do tortów z mascarpone w podstaowej wersji przygotujesz z zaledwie 3 składników, fot. Adobe Stock, alex9500

