Pachnie jak luksusowe perfumy, ale to pyszny dodatek do deserów. Konfiturę z płatków róż robię tylko z 4 składników

Konfitura z płatków róż dodana do gorącej herbaty w chłodny zimowy dzień poprawi nastrój i przypomni o słonecznych, letnich chwilach. To świetny dodatek do wypieków, ale sprawdzi się również jako słodkie smarowidło do drożdżowych bułeczek. W dodatku pięknie pachnie, a jej przygotowanie wcale nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać.