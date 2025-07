Ten ekspresowy deser w kubeczkach robię w każde wakacje. Masa wychodzi słodziutka i gładka jak maść

Deser w kubeczkach to szybki i prosty sposób na to, aby podarować sobie i komuś bliskiemu chwilę słodkiego zapomnienia. Sprawdzi się też idealnie na różnego rodzaju rodzinne imprezy, na przykład urodziny. Dużą zaletą jest też to, że podczas przygotowania, nie trzeba odpalać piekarnika. Wystarczy przełożyć wszystkie elementy do pucharków, schłodzić w lodówce i mini porcje są gotowe.