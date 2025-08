Szpajza (z niem. die Speise, czyli potrawa) to tradycyjny szybki deser kuchni śląskiej i kaszubskiej. Nie należy do deserów niskokalorycznych, ale za to obłędnie smakuje. Jest słodki, cytrynowy, odświeżający, podany z bitą śmietaną, czasami owocami i bakaliami. Ten klasyczny przysmak możesz zrobić w domu z kilku prostych składników. Przygotowanie zajmie ci to dosłownie 15 minut.

Reklama

Szpajza na lato? Jak najbardziej

Szpajza jest to lekki, kremowy, gładki deser, przygotowany z jajek, przypominający piankę. Podawany jest na zimno, dlatego bardzo fajnie sprawdzi się jako deser na ciepłe dni. Sok z cytryny dodatkowo nadaje mu orzeźwiający smak. Latem do dekoracji szpajzy można wykorzystać sezonowe owoce, takie jak borówki, maliny, truskawki i jagody. Jest szybka i prosta w przygotowaniu, a składniki zazwyczaj mamy pod ręką. Niestety, nie jest to deser dietetyczny – jedna porcja ma ok. 250-300 kcal.

Składniki na cytrynową szpajzę

Podstawowe składniki na szpajzę to (ok. 4-5 porcji):

5 średnich jajek,

2 bio cytryny,

5 łyżek cukru,

pół szklanki gorącej wody,

5 łyżeczek żelatyny w proszku,

100-150 ml śmietany kremówki.

Dodatkowe składniki, które możesz użyć do dekoracji: świeże owoce, bakalie, świeża mięta, kakao.

Jeżeli chcesz obniżyć ilość kalorii deseru, cukier zastąp bardziej dietetycznym ksylitolem lub erytrolem w pudrze. Pomiń też bitą śmietanę.

Jak zrobić szpajzę? Sposób przygotowania

Regionalny deser cytrynowy przygotujesz w ten sposób:

Do bardzo gorącej wody dodaj żelatynę, wymieszaj i odstaw do przestygnięcia, co pewien czas mieszając. Cytryny i jajka sparz wrzątkiem, następnie zanurz jajka w zimnej wodzie, aby nie ścinały się w środku. Zetrzyj skórkę z cytryny; przyda się do dekoracji. Wyciśnij sok z obu cytryn. Sok z cytryn przelej do napęczniałej żelatyny i wymieszaj. Oddziel białka od żółtek. W jednej misce ubij białka ze szczyptą soli na białą, sztywną pianę. W drugiej misce żółtka ubij razem z cukrem na puszysty, prawie biały krem. Miksowanie powinno trwać kilka minut, aby uzyskać taki efekt. Do żółtek dodawaj po łyżce ubitych białek i delikatnie mieszaj szpatułką. Do masy powoli dolewaj żelatynę z sokiem z cytryny, cały czas mieszając. Rozlej masę do pucharków i wstaw do lodówki do czasu, aż całkowicie stężeje. Ubij zimną śmietanę kremówkę i udekoruj nią stężałą masę w pucharkach. Możesz ozdobić owocami, bakaliami i listkiem mięty.

Szpajzę przygotowuje się na kilka sposobów, np. z masą kakaową, fot. Getty Images, AnjelaGr

Masę cytrynową przekłada się czasami masą kakaową. Wystarczy wtedy masę cytrynową podzielić na pół (przed dodaniem żelatyny) i dodać do jednej części 1-2 łyżki niesłodzonego kakao. Ważne jest też to, żeby żelatynę wymieszaną z wodą również podzielić na pół i dodać sok z cytryny tylko do jednej połowy – do tej, którą wlejesz do masy cytrynowej. Do masy kakaowej wlej samą żelatynę bez soku z cytryny. Następnie wkładaj do pucharków na zmianę.

Czytaj także: