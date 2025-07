To zapomniane ćwiczenie świetnie ujędrnia dolną część brzucha. Działa lepiej niż modelująca bielizna

Klasyczne brzuszki nie są jedynym rozwiązaniem, jeśli zależy ci na tym, aby popracować nad wyglądem swojego brzucha. Aby pozbyć się oponki i zaangażować w szczególności jego dolne partie dodaj do treningu przyciąganie kolan do klatki piersiowej. To jedno z ćwiczeń, które wiele osób zna, ale nie każdy o nim pamięta. Tymczasem działa bardzo dobrze na wzmocnienie mięśni i wymodelowanie brzucha.