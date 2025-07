Brzuszki z uniesionymi nogami to jeden ze sposobów na to, aby ujędrnić i wymodelować brzuch, w szczególności dolne partie. To ćwiczenia na brzuch dla początkujących i nie tylko.

Przy zwiększeniu liczby powtórzeń i dodaniu do treningu również innych aktywności (na przykład ćwiczeń na brzuch na stojąco) satysfakcję będą miały również osoby, które są już na bardziej zaawansowanym poziomie.

Jak zrobić brzuszki z uniesionymi nogami?

Brzuszki z uniesionymi nogami to zmodyfikowana wersja klasyki. Oto, jak je wykonać:

Połóż się na macie na plecach. Ręce ułóż wzdłuż tułowia. Podnieś nogi z ugiętymi kolanami tak by utworzyć kąt 90 stopni. Napnij mięśnie brzucha i unieś głowę oraz barki. Z wydechem skieruj ramiona w stronę nóg. Zrób po 15 powtórzeń w jednej serii (osoby bardziej zaawansowane mogą zrobić 20-30 powtórzeń).

O czym pamiętać podczas wykonywania tego ćwiczenia?

Aby wykonać ćwiczenie prawidłowo pamiętaj o tym, aby nie popełnić najczęstszych błędów:

Nie spiesz się i nie wykonuj ćwiczeń chaotycznie.

Podczas wykonywania ćwiczenia wciągnij brzuch, co dodatkowo zaangażuje kolejne partie mięśni.

Nie odrywaj odcinka lędźwiowego od maty.

Pamiętaj o rozgrzewce przed treningiem siłowym.

Jedna z wersji klasycznego ćwiczenia, czyli brzuszki z uniesionymi nogami, fot. Adobe Stock, chika_milan

Korzyści z „ulepszonych” brzuszków

W takiej wersji brzuszki mocno angażują dolne partie brzucha i stabilizują tułów. Jest to więc bardzo dobre ćwiczenie, które pomoże wysmuklić talię.

Przy dołączeniu do treningu ćwiczeń cardio, które spalają tkankę tłuszczową, możesz liczyć na jeszcze bardziej spektakularne efekty. Pamiętaj o regularności, a płaski i wymodelowany brzuch nawet w jego dolnych partiach zobaczysz dwa razy szybciej niż ćwicząc tylko i wyłącznie klasyczną wersję brzuszków.

Zmniejszona ilość tkanki tłuszczowej odsłoni mięśnie. Zyskasz więc nie tylko zgrabną, ale też wyrzeźbioną sylwetkę i ujędrniony brzuch.

