To ćwiczenie pilates likwiduje tłuszczyk z brzucha jak mało które. Powtarzaj je 3 razy co 2 dni

Chcesz wzmocnić brzuch i wysmuklić talię bez wizyt na siłowni i skomplikowanych ćwiczeń? Wypróbuj korkociąg (corkscrew). To klasyczne pilatesowe ruchy, które aktywują cały rdzeń, modelują sylwetkę i poprawiają stabilność. Sprawdź, jak wykonać to ćwiczenie krok po kroku, jakich błędów unikać i jak często ćwiczyć, by osiągnąć widoczne efekty.