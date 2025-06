W internecie można bez trudu znaleźć wiele wyzwań związanych z treningami pilatesu, np. 30-dniowy plan na płaski brzuch, które obiecują spektakularne efekty w krótkim czasie. Na ogół mają one formę codziennych ćwiczeń, których intensywność stopniowo wzrasta.

Chociaż faktycznie pomagają w poprawie samopoczucia i wyglądu, to jednak warto podchodzić do nich z rozsądkiem. Sam pilates może okazać się niewystarczający, aby znacząco wyszczuplić brzuch w miesiąc. Dowiedz się, co można osiągnąć i w jaki sposób zwiększyć efekty takiego wyzwania.

Czym jest pilates?

Pilates to zestaw ćwiczeń fizycznych opracowany na początku XX wieku przez niemieckiego sportowca Josepha Pilatesa.

Pierwotnie powstał po to, aby pomagać w rehabilitacji rannych w I wojnie światowej żołnierzy i szybszemu powrotowi do zdrowia. Pilates koncentruje się na 6 najważniejszych zasadach: kontrola, stabilizacja, koncentracja, płynność, precyzja i oddech. Z czasem technika ta zaczęła ewoluować i trafiać do różnych grup.

Dzisiaj jest to bardzo popularna metoda ćwiczeń o umiarkowanej intensywności, która koncentruje się na wzmacnianiu mięśni głębokich tułowia, poprawie elastyczności, mobilności, postawy i świadomości ciała. Istnieje wiele odmian pilatesu, które można wykonywać na sprzętach (np. reformer pilates) lub bez ich użycia wyłącznie na macie.

Co wpływa na efekty ćwiczeń pilates?

Jak w przypadku każdego rodzaju ćwiczeń na korzyści wpływa wiele czynników. Składowe oddziałujące na efekty pilatesu to przede wszystkim:

Regularność treningów : Jak wiadomo, im częstsza aktywność, tym lepsze efekty. W przypadku 30-dniowego wyzwania ćwiczenia wykonuje się codziennie, w innych przypadkach zalecane są 2-3 treningi pilates w tygodniu, aby odczuwać korzyści.

: Jak wiadomo, im częstsza aktywność, tym lepsze efekty. W przypadku 30-dniowego wyzwania ćwiczenia wykonuje się codziennie, w innych przypadkach zalecane są 2-3 treningi pilates w tygodniu, aby odczuwać korzyści. Intensywność treningów : Intensywność pilatesu może być zróżnicowana, a więc lepsze efekty osiągniemy w przypadku dynamicznych odmian (np. HIIT pilates, power pilates), a także z wykorzystaniem sprzętów oporowych (taśmy, piłka, reformer).

: Intensywność pilatesu może być zróżnicowana, a więc lepsze efekty osiągniemy w przypadku dynamicznych odmian (np. HIIT pilates, power pilates), a także z wykorzystaniem sprzętów oporowych (taśmy, piłka, reformer). Technika wykonywania ćwiczeń : To podstawa – w pilatesie ważny jest oddech, precyzja ruchu oraz odpowiednie zaangażowanie mięśni.

: To podstawa – w pilatesie ważny jest oddech, precyzja ruchu oraz odpowiednie zaangażowanie mięśni. Dieta : Bez odpowiedniej diety żadne ćwiczenia nie dadzą spektakularnych efektów w odchudzaniu. Aby pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej, należy wytworzyć ujemny bilans kaloryczny, czyli dostarczać mniej kalorii niż organizm potrzebuje. Dobrze zbilansowana, bogata w błonnik, wodę, witaminy i minerały jadłospis pozwala chudnąć zdrowo.

: Bez odpowiedniej diety żadne ćwiczenia nie dadzą spektakularnych efektów w odchudzaniu. Aby pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej, należy wytworzyć ujemny bilans kaloryczny, czyli dostarczać mniej kalorii niż organizm potrzebuje. Dobrze zbilansowana, bogata w błonnik, wodę, witaminy i minerały jadłospis pozwala chudnąć zdrowo. Aktywność w ciągu dnia: Siedzący tryb życia nie wpływa korzystnie na metabolizm i regenerację, a przez to wiąże się ze słabszymi efektami ćwiczeń niż aktywny styl życia.

Jaki efektów spodziewać się po 30 dniach ćwiczeń pilates na brzuch?

Realne efekty, których można spodziewać się po 30 dniach treningów pilates na brzuch, to:

trochę szczuplejszy brzuch,

więcej siły i wydolności, odczuwalne np. w innych ćwiczeniach,

lepsze samopoczucie, nastrój,

poprawa postawy ciała,

większa świadomość ciała,

poprawa elastyczności ciała,

mniej dolegliwości bólowych pleców i stawów.

Sam pilates nie spali znacznej ilości tkanki tłuszczowej na brzuchu w krótkim czasie. Jeżeli borykasz się z nadwagą, to potrzeba więcej działań, w tym dieta i np. ćwiczenia kardio ukierunkowane na spalanie kalorii.

Pilates pomaga osiągnąć wiele korzyści, ale działa powoli, fot. Adobe Stock, Pixel-Shot

Które ćwiczenia pilates są najlepsze na brzuch?

Pilates jest aktywnością, która koncentruje się mięśniach core, w tym mięśniach brzucha, ale działa powoli. Najlepsze efekty odchudzania w talii osiągniesz po dłuższym okresie regularnych ćwiczeń. Aby spalać więcej kalorii, wybierz dynamiczne odmiany pilatesu, jak pilates HIIT i power pilates.

Gdy ćwiczysz na macie w domu, skorzystaj z dodatkowych akcesoriów, jak taśmy oporowe czy piłka, a uzyskasz lepsze efekty. Oto kilka naszych inspiracji:

Jeszcze inną opcją ćwiczeń pilates na brzuch jest pilates na reformerach. Dzięki większemu oporowi mocniej angażuje mięśnie, niestety wykorzystywany sprzęt nie jest przeznaczony do użytku domowego.

