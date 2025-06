Pilates na krześle to wygodne spokojne ćwiczenia, które są polecane zwłaszcza osobom pracującym w pozycji siedzącej oraz początkującym. Można je wykonywać w chwilach przerwy od pracy. Poniżej znajdziesz minitrening na siedząco z piłką, który nie zajmie się więcej niż 5 minut.

Jakie efekty daje pilates z piłką?

Pilates jest to forma powolnej i precyzyjnej aktywności fizycznej, która koncentruje się na wzmacnianiu mięśni głębokich, odpowiadających za stabilizację i prawidłową postawę ciała. Ćwiczenia pilates pomagają w poprawie elastyczności i mobilności stawów, rozciągają, relaksują, zwiększają świadomość ciała i oddechu.

Dodatkowo w trakcie treningów używa się różnych sprzętów i przyrządów, zwiększających efektywność ćwiczeń. Jednym z takich gadżetów jest niewielka gumowa piłka. Wykorzystanie piłki w ćwiczeniach może dawać różne efekty, ale przede wszystkim zwiększa opór lub wymusza utrzymanie równowagi, a dzięki temu bardziej angażuje mięśnie niż ćwiczenia bez piłki.

5 ćwiczeń pilates na krześle z piłką

Ćwiczenia na krześle cieszą się rosnącą popularnością, ponieważ można je wykonywać niemal w każdej chwili, nie potrzeba do nich wymyślnych lub drogich sprzętów i są na ogół stosunkowo łatwe.

Pilates na krześle to trening w pozycji siedzącej, który angażuje mięśnie całego ciała. Oto kilka ćwiczeń na brzuch i uda. Robione regularnie i często pomogą w wyszczupleniu tych części ciała. Zacznij od krótkiej rozgrzewki i przejdź do kolejnych kroków.

Ćwiczenie 1.

Usiądź wygodnie na krześle (krzesło do ćwiczeń powinno być stabilne i dość twarde). Nogi zgięte w kolanach, stopy płasko na podłodze. Piłkę chwyć w dłonie i wyprostuj ręce przed sobą. Odchylaj powoli plecy do tyłu, aktywując mięśnie brzucha. Plecy powinny być proste. Wróć do pozycji wyjściowej. Powtarzaj ruch przez 30-60 sekund.

Ćwiczenie 2.

Umieść piłkę między udami i ściśnij ją trochę. Kolana zgięte, stopy płasko na podłodze. Unoś pięty i opuszczaj. Poczujesz mięśnie łydek i wewnętrzną stronę ud. Powtarzaj powoli przez 30-60 sekund.

Ćwiczenie 3.

Następnie postaw stopy płasko na podłodze i pozostaw piłkę między udami. Ściskaj piłkę nogami i puszczaj na zmianę. W ten sposób ćwiczysz mięśnie ud, ale też mięśnie dna miednicy. Powtarzaj całość 30-60 sekund.

Ćwiczenie 4.

Postaw stopy płasko na podłodze i umieść piłkę między kolanami. Ściśnij lekko piłkę, aby się nie wyślizgnęła. Unieś prawą stopę, prostując kolano tak mocno, jak potrafisz. Angażujesz przede wszystkim mięsień czworogłowy uda. Opuść nogę na podłogę. Powtórz 15 razy. Następnie, używając wewnętrznej części uda, dociskaj piłkę do drugiej nogi i puszczaj (utrzymując ją cały czas między kolanami). Powtórz 15 razy. Opuść nogę, rozluźnij się i powtórz całość z drugą nogą.

Ćwiczenie 5.

Usiądź prosto na krześle i chwyć piłkę w dłonie. Łokcie zegnij tak, aby piłka była blisko klatki piersiowej. Powoli skręć tułów w prawą stronę. Powróć do centrum. Odchyl plecy do tyłu. Wróć do początkowej pozycji. Skręć tułów w lewą stronę. Wróć do centrum. Odchyl plecy do tyłu i wróć do środka. Całą sekwencję ruchów powtórz 15 razy.

