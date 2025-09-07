Ta 20-minutowa tabata to 2w1. Wzmacnia całe ciało i skutecznie spala tłuszcz
Tabata to jedna z najbardziej wymagających, ale i najskuteczniejszych metod treningowych. Dzięki niej w krótkim czasie można połączyć spalanie tłuszczu z jednoczesnym wzmacnianiem mięśni całego ciała. Mięśnie pracują tu na pełnych obrotach, a serce bije szybciej, co zwiększa zużycie energii i poprawia kondycję. Taki trening pozwala w zaledwie 20 minut uzyskać efekt porównywalny z dużo dłuższymi sesjami, a przy tym nie wymaga żadnego sprzętu poza matą. To świetne rozwiązanie dla osób, które chcą trenować efektywnie, a jednocześnie oszczędzać czas.
Na czym polega ten trening
Jest to 20-minutowy trening interwałowy, który składa się z interwałów charakterystycznych dla tzw. protokołu Tabaty. Polega to na tym, że każde ćwiczenie robisz przez 20 sekund, a między ćwiczeniami odpoczywasz jedynie 10 sekund.
W treningu są zarówno ćwiczenia zaczerpnięte z treningów siłowych jak i takie, które mają charakter kardio. Dzięki temu jednocześnie pracujesz nad wzmacnianiem i ujędrnianiem całego ciała, jak i nad poprawą kondycji oraz intensywnym spalaniem kalorii i tłuszczu. Tego rodzaju trening to 2w1. Pozwala oszczędzać czas i uzyskiwać wiele korzyści na raz.
Pierwsze 4 minuty treningu przeznaczone jest na rozgrzewkę, ale nawet ona ma charakter interwałowy. Do treningu nie potrzebujesz żadnego sprzętu. Jedynie mata zwiększy komfort niektórych ćwiczeń.
Ćwiczenia do zrobienia w tym treningu
W ramach rozgrzewkowych 4 minut wykonasz:
- pajacyki,
- sięganie dłońmi do kostek w pozycji psa z głową do dołu (podpór z wysoko uniesionymi biodrami),
- martwy ciąg na jednej nodze,
- pompki z rotacją tułowia (możesz robić „damskie pompki”),
- szybkie półprzysiady,
- utrzymywanie pozycji plank,
- zakroki,
- dynamiczne podciąganie kolan pod tułów w podporze przodem.
W ramach głównej części treningu czekają na ciebie
- bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan,
- naprzemienne dotykanie dłońmi do barków w pozycji podporu przodem,
- przysiad-podskok,
- pompki (możesz robić wersję na kolanach),
- naprzemienne podskoki z wysokim unoszeniem kolana,
- przeskakiwanie z przysiadu do podporu przodem i z powrotem,
- przeskoki w pozycji wykrocznej,
- nożyce pionowe.
Ten zestaw powtarzasz 4 razy, zachowując tę samą kolejność ćwiczeń.
Jak i jak często robić ten trening, żeby mieć efekty
Dla początkujących najlepszym rozwiązaniem będzie wykonywanie tego treningu 2-3 razy w tygodniu, z przerwą co najmniej jednego dnia między sesjami. Dzięki temu organizm będzie miał czas na regenerację, a mięśnie i układ krążenia stopniowo przyzwyczają się do wysokiej intensywności.
Jeśli trening okaże się dla ciebie zbyt intensywny (zadyszka nie pozwoli ci go kontynuować), masz 2 wyjścia:
- odpoczywaj nieco dłużej między ćwiczeniami, a najlepiej rób dłuższe przerwy po nożycach pionowych, czyli całym zestawie,
- ćwicz w spokojniejszym tempie.
Z tygodnia na tydzień zauważysz, że twoja kondycja poprawia się i możesz krócej odpoczywać albo szybciej się poruszać.
Osoby średniozaawansowane mogą zwiększyć częstotliwość do 4 treningów tygodniowo, a w pozostałe dni uzupełniać plan lżejszym ruchem, np. spacerem, jogą czy jazdą na rowerze.
Zaawansowani mogą wykonywać tę tabatę nawet 4-6 razy w tygodniu, traktując ją jako główny trening kondycyjny i siłowo-wytrzymałościowy. W ich przypadku dobrym pomysłem jest łączenie tego zestawu z dodatkowymi ćwiczeniami siłowymi, np. na nogi, plecy czy pośladki, tak aby kompleksowo rozwijać sylwetkę.
Niezależnie od poziomu zaawansowanie, kluczem do efektów jest regularność – już po kilku tygodniach zauważysz poprawę kondycji, jędrniejsze ciało i spadek wskazań wagi (przy prawidłowym żywieniu, oczywiście).
Czytaj także:
- 4-minutowy trening tabata dla początkujących
- Przykładowe ćwiczenia do treningu kardio w domu
- Kardio czy HIIT - co wybrać, żeby lepiej się skoncentrować?