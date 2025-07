W natłoku codziennych spraw, przy przebodźcowaniu powiadomieniami, dźwiękami i ekranami, coraz trudniej o prawdziwą koncentrację. Właśnie dlatego wiele osób szuka sposobu na oczyszczenie umysłu i odzyskanie jasności myślenia. Dla jednych będzie to spacer po lesie, dla innych joga czy pilates.

Okazuje się jednak, że wybór rodzaju aktywności fizycznej może decydować o tym, jak szybko i skutecznie wrócisz do sprawności intelektualnej. Najnowsze badania rzucają na to światło. Okazuje się bowiem, że nie wszystkie treningi działają na koncentrację jednakowo.

Które treningi wspierają skupienie?

Naukowcy zbadali, jak różne formy aktywności fizycznej wpływają na funkcje poznawcze, a konkretnie: koncentrację, czas reakcji i czujność. W badaniu opublikowanym w „Journal of Exercise Science & Fitness” w 2024 roku, uczestnicy wykonywali różne rodzaje wysiłku:

Następnie oceniano ich zdolność skupienia i czujność za pomocą testu psychometrycznego (tzw. Psychomotor Vigilance Task).

Wyniki badania wykazały, że:

Najlepsze rezultaty osiągnięto po treningu cardio .

. HIIT także poprawiał czujność, ale nie tak wyraźnie jak cardio.

Pasywny odpoczynek nie dawał praktycznie żadnych korzyści poznawczych.

Cardio działało jak przycisk „reset” dla mózgu: pomagało się mentalnie odprężyć, a jednocześnie przygotowywało umysł do wydajniejszej pracy. Co ważne, nie chodziło o długie i męczące biegi. Wystarczyło 20 minut umiarkowanego wysiłku: rower, marsz, lekki bieg.

Dlaczego cardio działa lepiej niż HIIT i pilates?

HIIT to trening pełen intensywnych, wyczerpujących interwałów. Sprawdza się świetnie, gdy chcesz poprawić kondycję, spalić kalorie czy budować siłę. Ale niekoniecznie wtedy, gdy zależy ci na oczyszczeniu głowy. Dlaczego? Bo zbyt intensywny wysiłek może prowadzić do zmęczenia układu nerwowego i chwilowego spadku zdolności poznawczych.

Pilates z kolei działa przede wszystkim na ciało: wzmacnia mięśnie głębokie, poprawia postawę, uczy kontroli oddechu. Może pośrednio wpływać na samopoczucie, ale nie daje tego samego efektu mentalnego co wysiłek aerobowy. Nie podnosi też w sposób istotny tętna ani poziomu neuroprzekaźników odpowiedzialnych za czujność, takich jak dopamina czy noradrenalina.

Jak trenować, by odzyskać skupienie?

Jeśli czujesz się przytłoczona, masz chaos w głowie, a koncentracja szwankuje, zamiast szukać wyciszenia na macie do pilatesu, postaw na umiarkowany ruch. 20-30 minut cardio wystarczy, by pobudzić krążenie, dotlenić mózg i w naturalny sposób poprawić zdolności poznawcze.

Możesz:

iść na szybki spacer z psem,

pojeździć na rowerze,

wykonać spokojny trening aerobowy w domu (np. marsz w miejscu, step touch, podskoki).

Najważniejsze jest to, by wysiłek był umiarkowanie intensywny i nieprzeciążający.

