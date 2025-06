Gyrokinesis jest to opracowana przez węgierskiego tancerza Juliu Horwatha relaksująca metoda ćwiczeń, która wzmacnia core i rozciąga całe ciało. Sprawdź, jakie daje efekty i komu jest polecana.

Reklama

Co to jest gyrokinesis?

Gyrokinesis to zestaw ćwiczeń wykonywanych w pozycji siedzącej, które polegają w dużej mierze na spiralnych, płynnych ruchach ciała, przypominających łagodny taniec. To połączenie wzmacniania core z pilatesu, rozciągania z jogi, tańca oraz płynności z tai-chi.

Zaletą gyrokinesis jest to, że jest to technika nieobciążająca dla organizmu. Chociaż stworzona w latach 70. dopiero teraz zyskuje na popularności, i nic dziwnego – nie wymaga sprzętu, dużej przestrzeni, jest łagodna dla stawów i dopasowana do każdego poziomu zaawansowania.

Efekty ćwiczeń gyrokinesis

Główne założenia ćwiczeń gyrokinesis to wzmocnienie mięśni rdzenia (w tym brzucha), poprawa zdrowia kręgosłupa oraz większa świadomość ciała i oddechu.

Z pilatesu do tej techniki zaczerpnięto aktywowanie głębokich mięśni tułowia, które odpowiadają za stabilizację i postawę całego ciała. Jednocześnie ćwiczenia pomagają spalać tkankę tłuszczową, wzmacniać te partie i uzyskać płaski brzuch. Połączenie gyrokinesis z dietą to dobry sposób na wyszczuplenie i zyskanie siły.

Regularne ćwiczenia mogą dawać znacznie więcej korzyści, jak:

większa stabilność i równowaga,

poprawa postawy ciała,

mniejszy stres i napięcie mięśni,

mniej bólu pleców i stawów,

zapobieganie utracie tkanki mięśniowej,

więcej siły mięśniowej,

większa wytrzymałość,

poprawa kondycji,

elastyczność, większy zakres ruchu,

poprawa jakości snu,

zwiększenie energii w ciągu dnia,

poprawa nastroju.

Przykładowe ćwiczenia gyrokinesis

Trening gyrokinesis jest wykonywany w dużej mierze w pozycji siedzącej. Wykonuje się spiralne łagodne ruchy tułowia, kołysania biodrami, ćwiczenia rozciągające, z czasem mocniej angażujące rdzeń. Każdy ruch powinien być kontrolowany, precyzyjny i spójny z oddechem.

Przykładowe ćwiczenie gyrokinesis: Usiądź na stabilnym krześle, rozstaw szeroko nogi i stopy skieruj na boki. Zrób wdech, zakładając splecione dłonie za głowę. Napnij delikatnie mięśnie brzucha i wykonaj powolne krążenia tułowiem do przodu i na boki. Oddychaj rytmicznie. Na końcu wygnij grzbiet w tył i w przód.

Więcej ćwiczeń tą metodą można znaleźć w internecie.

Kto może trenować metodą gyrokinesis?

Nieważne, czy dopiero zaczynasz przygodę ze sportem, czy jesteś obeznany w fitnessowych trendach, możesz w każdej chwili zacząć trenować. Jest to zestaw ćwiczeń, który może wykonywać niemal każdy.

Gyrokinesis to forma ruchu polecana szczególnie:

przy bólu pleców,

przy napiętych mięśniach,

przy problemach z równowagą (ćwiczenia na krześle są bezpieczniejsze),

seniorom,

tancerzom i sportowcom,

osobom, które pracują w pozycji siedzącej,

zestresowanym.

W przypadku wcześniejszych kontuzji lub chorób stawów należy przed każdą nową aktywnością skonsultować się z lekarzem albo fizjoterapeutą.

Czytaj także: