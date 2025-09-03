Wiele osób popełnia błąd, wrzucając słoiki po dżemach, ogórkach czy sokach do kosza na odpady zmieszane. Tymczasem są one w pełni nadające się do recyklingu. Szkło po przetworach można przetworzyć na nowe produkty szklane, pod warunkiem że umieścisz je w dedykowanym pojemniku. Podobnie jest z nakrętkami, które już nie nadają się do użycia. Co więc zrobić ze starymi słoikami?

Gdzie wyrzucić słoiki po przetworach?

Jeśli słoik nie jest popękany, nie ma zadrapań, uszczerbków ani niemożliwych do usunięcia zanieczyszczeń, spokojnie możesz użyć go ponownie, do kolejnych przetworów lub do przechowywania drobiazgów. Jeśli jednak już nie nadaje się do użycia, powinien trafić do pojemnika na szkło. Nie musisz dokładnie go myć, ale warto pozbyć się większych resztek jedzenia - one powinny trafić do pojemnika na BIO.

Przed wyrzuceniem słoika zdejmij z niego etykietę, szczególnie jeśli jest plastikowa (tzn. powleczona odpornym na wodę materiałem, najczęściej polietylenem). Papierowe naklejki, które łatwo schodzą pod wodą, nie przeszkadzają w recyklingu i nie trzeba ich zrywać.

Gdzie wyrzucić nakrętki?

Pamiętaj, że nakrętki często nie nadają się do ponownego użycia, zwłaszcza jeśli często podważasz je nożem, aby otworzyć mocno "zassany" słoik. Metalowe i plastikowe wieczka należy oddzielić i wrzucić do pojemnika na metale lub tworzywa sztuczne. Ponownie nie ma potrzeby ich opłukiwania ani zdejmowania naklejek. W punktach segregacji i przetwarzania odpady są płukane.

Co możesz zrobić ze słoikami po przetworach?

Jeśli słoiki nie nadają się już do przechowywania w nich żywności, możesz je wyrzucić albo wykorzystać do robótek DIY. Nawet wyszczerbiony lub lekko pęknięty słoik świetnie sprawdzi się jako dekoracja czy do przechowywania drobiazgów. Z takiego szkła możesz zrobić np. domowe świeczki zapachowe z wosku albo dekoracyjnych kamyczków oraz tealightów. Słoik świetnie sprawdzi się także jako mini-wazon na świeże lub suszone kwiaty, a także jako pojemnik na potpourri, które nie tylko wygląda, ale i pięknie pachnie.

Jeśli masz w domu światełka LED, umieść je w słoiku - powstanie nastrojowa lampka nocna albo dekoracja na świąteczny stół. Większe słoiki mogą posłużyć jako organizer na przybory biurowe, pędzle do makijażu czy narzędzia. Nawet uszkodzony i bez wieczka może stać się istotnym elementem wystroju wnętrza.

