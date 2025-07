Wiele osób zastanawia się, czy puszka po rybie powinna trafić do żółtego pojemnika z tworzywami sztucznymi, skoro w środku jest sos, olej lub zalewa. Wyrzucamy je więc wszędzie, ale nie zawsze tam, gdzie trzeba. Właściwa segregacja ma wpływ nie tylko na środowisko, ale i na działanie całego systemu recyklingu - wrzucając śmieci do odpowiedniego pojemnika ułatwiasz pracę osobom z branży utylizacyjnej.

Do jakiego pojemnika wyrzucić puszkę po rybie?

Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom jest bardzo prosta. Puszki po rybach, tak samo jak te po napojach czy konserwach, powinny trafić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, czyli potocznie do żółtego kosza. Nawet jeśli zawierają pozostałości jedzenia, nie należy ich wrzucać do odpadów zmieszanych. Resztki możesz zebrać łyżeczką, ale nawet zabrudzona puszka powinna trafić do "plastiku".

Prawidłowe wyrzucenie puszki pozwala na jej ponowne przetworzenie i ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska. Aluminium i stal to surowce, które można recyklingować wielokrotnie, bez utraty jakości. Jeśli wrzucisz ją do odpadów zmieszanych, ponowne przetworzenie może być niemożliwe. Odpady zmieszane w większości gmin w Polsce nie są już sortowane ręcznie. Trafiają do spalarni lub na wysypisko, gdzie puszka nie zostanie poddana recyklingowi, nawet jeśli jest wykonana z wartościowego materiału.

W niektórych przypadkach śmieci zmieszane przechodzą przez sortownię mechaniczną, ale puszka może nie zostać rozpoznana jako metal, albo zostanie odrzucona przez maszyny.

Puszki po rybie są wykonane najczęściej z aluminium, więc można przetwarzać je w nieskończoność, fot. Adobe Stock, anna_shepulova

Czy puszkę po rybie trzeba opłukać przed wyrzuceniem?

Pewnie większość z nas opłukuje puszkę po rybie, aby do pojemnika na plastik wrzucić w miarę czysty odpad i uniknąć nieprzyjemnego zapachu. To niestety nie jest dobre rozwiązanie dla ekologii. W sortowniach odpady są płukane przed oddaniem ich do recyklingu, to więc podwójne zużycie wody.

Jeśli chcesz być w pełni ekologiczna, nie opłukuj puszki, a jeśli obawiasz się nieprzyjemnego zapachu - wynieś śmieci od razu po wyrzuceniu puszki. Możesz także zainwestować w dobrej jakości, szczelny pojemnik na plastik, z którego nieprzyjemna woń nie będzie się wydobywać. Pamiętaj też, aby z puszki usunąć wszystkie papierowe elementy i wyrzucić je do papieru (jeśli nie są ubrudzone) lub do zmieszanych (jeśli pobrudziły się sosem albo olejem z ryby).

