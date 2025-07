Usuwanie starych naklejek ze słoików to zmora wielu osób, które co roku przygotowują domowe przetwory. Resztki kleju, postrzępiony papier i tłuste ślady potrafią naprawdę zniechęcić. Na szczęście istnieje prosty sposób, dzięki któremu pozbędziesz się etykiet bez wysiłku i nie będziesz musiała kupować nowych słoików co roku. Wystarczy ciepła woda i odrobina oleju.

Jak usunąć naklejkę ze słoika?

Nie musisz męczyć się ze skrobaniem ani inwestować w specjalistyczne środki do czyszczenia szkła czy usuwania kleju. Wystarczy to, co już masz w kuchni, czyli ciepła woda oraz zwykły spożywczy olej - ten sam, którego używasz do smażenia. Aby usunąć naklejki, najpierw zanurz słoik w misce z ciepłą wodą i pozostaw na około 10-15 minut, by papier zmiękł.

Następnie delikatnie oderwij jak największą część etykiety - często schodzi już w całości. Jeśli pozostanie warstwa kleju, wystarczy nałożyć na nią odrobinę oleju roślinnego i wmasować go ręcznikiem papierowym. Po kilku minutach klej z łatwością da się zetrzeć gąbką lub szorstką stroną zmywaka. Na koniec wystarczy umyć słoik wodą z płynem do naczyń, aby pozbyć się śliskiej warstwy po oleju i gotowe!

Sposób ten sprawdzi się też w sytuacji, kiedy najpierw próbowałaś zerwać nalepkę "na sucho" i w efekcie zostawiłaś nieestetyczne ślady papieru na szkle. Oprócz oleju i wody sprawdzi się także wacik albo ręcznik papierowy nasączony octem. Po takim czyszczeniu również musisz dokładnie umyć słoik w płynie do naczyń, aby pozbyć się wszystkich resztek.

Do czyszczenia słoików z naklejek sprawdzi się nie tylko olej, ale także np. płyn do naczyń, fot. Adobe Stock, Rebeca

Jak usunąć naklejkę bez szorowania?

W niektórych przypadkach da się usunąć naklejkę w całości, bez szorowania. Wystarczy, że słoik zalejesz wrzącą wodą i zostawisz na 5-10 minut. Potem wylej wodę i podważ naklejkę pęsetą. Klej rozpuści się pod wpływem ciepłej wody i nalepka zejdzie bez problemu. Czasem nawet po takim zabiegu nie będzie konieczności stosowania oleju - wystarczy woda z płynem do mycia naczyń.

Pamiętaj jednak, aby robić to wszystko ostrożnie - najlepiej przez szmatkę albo w zimowych rękawiczkach. Słoik będzie gorący, dlatego nie dotykaj go gołymi rękami. Nie przelewaj też zimną wodą, bo możesz zniszczyć efekt i nie oderwiesz naklejki. Pamiętaj też, aby do przygotowywania przetworów zawsze używać nowych zakrętek oraz dobrze wyparzyć słoiki przed użyciem.

