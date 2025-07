Anturium to chętnie uprawiana roślina doniczkowa, która szybko staje się królową każdego pomieszczenia za sprawą swoich efektownych kwiatostanów. Aby jednak anturium zdrowo rosło i pięknie kwitło, trzeba mu dostarczyć niezbędnych substancji odżywczych. W tym celu warto wykorzystać coś, co zwykle jest składnikiem letniego obiadu. Ale zamiast przyrządzać z niego mizerię, zrób domowy nawóz ze świeżego ogórka.

Jak działa nawóz do anturium z ogórka?

Ogórek słynie ze swoich prozdrowotnych właściwości, które chętnie wykorzystuje się na co dzień, dodając to warzywo do sałatek, kanapek czy koktajli. Ogórek może być jednak nie tylko ważnym elementem zdrowej diety, ale też składnikiem domowego nawozu do roślin. Można nim zasilać gatunki doniczkowe, w tym anturium.

Ogórek to przede wszystkim cenne źródło potasu, który odgrywa istotną rolę w procesie kwitnienia, wspierając zawiązywanie pąków kwiatowych przez roślinę i odżywiając dojrzewające kwiatostany.

Ponadto dzięki wysokiej zawartości wody i chlorofilu, nawóz z ogórka działa nawilżająco i regenerująco. Warto go stosować szczególnie latem, kiedy roślina musi zmagać się z upałami.

Przepis na nawóz ze świeżego ogórka

Do przygotowania nawozu najlepiej nadają się świeże, soczyste ogórki, najlepiej prosto ze szklarni, ale sprawdzą się również te ze straganu. Przed użyciem ogórka trzeba dokładnie umyć, by pozbyć się ewentualnych zanieczyszczeń czy pestycydów.

Ogórka nie obieraj ze skórki, bo to właśnie w niej zawartych jest wiele cennych substancji odżywczych. Pokrój go w całości na kawałki i wrzuć je do blendera. Miksuj przez kilka minut, do uzyskania rzadkiej masy. Gotową papkę przełóż do gazy i odciśnij lub przecedź przez bardzo gęste sitko. Otrzymany sok to prawdziwy eliksir zdrowia, ale przed podaniem roślinie trzeba go jeszcze rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:1.

Gotowy roztwór nadaje się do podlewania anturium. Zabieg ten powtarzaj raz w miesiącu, bo uzyskać oczekiwane rezultaty.

Nawóz do anturium z ogórka odżywia kwiaty, fot. Adobe Stock, Ludmila

Skuteczne domowe nawozy do anturium

Anturium pięknie zakwitnie także po innych domowych odżywkach. Podobnie jak w przypadku podobnych, kwitnących roślin doniczkowych, doskonale sprawdzi się tu nawóz z drożdży. Nie tylko odżywi roślinę, ale także ochroni ją przed chorobami i szkodnikami.

Innym uniwersalnym nawozem, który warto wykorzystać w uprawie anturium, są fusy z kawy. Ten kuchenny odpad lekko zakwasi glebę i wzbogaci ją w cenne substancje odżywcze.

Na pobudzenie kwitnienia warto natomiast zastosować nawóz z banana. Zawarte w tych owocach potas i fosfor dostarczą roślinie energii i poprawią kondycję kwiatostanu.

