Róże mają płytki system korzeniowy i intensywnie zużywają składniki pokarmowe z gleby. Każde kwitnienie to dla nich ogromny wysiłek, dlatego tak szybko widać u nich objawy niedoborów. Blednące liści, zahamowany wzrost nowych pędów czy mniejsze kwiaty to sygnały, że brakuje im wapnia, fosforu albo potasu. Do tego róże nie lubią kwaśnych gleb – źle rosną, jeśli pH spada poniżej 6. Właśnie dlatego tak dobrze reagują na naturalny nawóz, który równocześnie dostarcza minerałów i poprawia warunki w podłożu.

Reklama

Nawóz z octu i skorupek jaj do róż

Skorupki jaj zawierają około 90% węglanu wapnia. To dokładnie ten składnik, który róże wykorzystują do budowy silnych tkanek i ochrony przed chorobami grzybowymi. Dodatkowo w skorupkach znajdziesz magnez, potas i niewielkie ilości fosforu – wszystkie potrzebne w czasie kwitnienia.

Samo wrzucenie skorupek do ziemi niewiele daje, bo rozkładają się latami. Tutaj właśnie pomaga ocet – jego kwas octowy rozpuszcza wapń, zmieniając go w łatwo przyswajalną formę. W efekcie twoje róże dostają gotowy „koktajl mineralny”, który działa szybciej niż zwykłe kompostowanie.

Jak krok po kroku przygotować nawóz

Zbierz skorupki z co najmniej 5–6 jaj. Dokładnie je wypłucz i wysusz. Rozgnieć skorupki – im drobniejsze, tym szybciej zareagują z octem. Najlepiej użyj młynka do kawy. Wsyp proszek do litrowego słoika i zalej szklanką zwykłego octu spirytusowego 10%. Odstaw mieszankę na 2–3 dni. Początkowo mocno się spieni – to normalna reakcja chemiczna. Kiedy płyn się uspokoi i skorupki prawie znikną, rozcieńcz zawartość słoika w 2 litrach wody. Podlej róże u nasady krzewu, unikając liści i kwiatów.

Powtarzaj taki zabieg co 3–4 tygodnie przez cały sezon kwitnienia. Jeśli róże rosną na glebach ciężkich, gliniastych, możesz skrócić odstępy do 2–3 tygodni. Nie podawaj jednak częściej, bo nadmiar wapnia utrudni pobieranie żelaza, a to z kolei spowoduje żółknięcie liści.

Efekty regularnego stosowania odżywki

Już po kilku tygodniach zauważysz, że liście twoich róż są bardziej jędrne i intensywnie zielone. Z czasem rośliny wypuszczą więcej nowych pąków, a kwitnienie będzie obfitsze. Wapń wchłonięty z nawozu sprawi, że płatki staną się grubsze i bardziej odporne na więdnięcie.

Róże zasilane tym preparatem potrafią kwitnąć bez przerwy aż do października, a niekiedy nawet do pierwszych przymrozków. Co więcej, krzewy lepiej znoszą okresy wilgotnej pogody, bo wapń ogranicza rozwój czarnej plamistości i mączniaka prawdziwego – najgroźniejszych chorób róż.

Nawóz z octu i skorupek jaj do róż odżywia mizerne kwiaty, fot. Adobe Stock, Andrii_Abriutin

Kuchenne sposoby na dokarmianie róż

Jeśli akurat nie masz pod ręką skorupek jaj albo octu, sięgnij po inne kuchenne odpady. One również świetnie wzmocnią twoje róże:

fusy z kawy – podsyp wokół krzewów, by dodać azotu i poprawić strukturę gleby,

wywar ze skórek bananów – podlej, aby dostarczyć potasu, który odpowiada za obfite kwitnienie ,

, drożdże piekarskie – rozpuść pół kostki w litrze wody i podlej, by pobudzić korzenie do wzrostu,

napar z pokrzywy – wzmacnia krzewy, działa jak naturalny środek ochronny przed mszycami,

resztki warzyw liściowych (np. sałata, szpinak) – dodane do kompostu zwiększą zawartość mikroelementów w podłożu.

Czytaj także: