Ta niezwykła roślina pochodzi z tropikalnych rejonów Azji, gdzie od wieków ceniona była za swoją dekoracyjność. W Polsce coraz częściej gości na balkonach i w ogrodach, ponieważ doskonale znosi nasze warunki klimatyczne i nie wymaga szczególnej opieki. Celozja pierzasta świetnie prezentuje się w donicach, skrzynkach, a także jako barwne akcenty na rabacie. Jej kwiatostany utrzymują się przez wiele tygodni, dzięki czemu jest jedną z najbardziej efektownych jesiennych roślin.

Reklama

Jak wygląda celozja pierzasta?

Celozja wyróżnia się charakterystycznym, pierzastym kwiatostanem, który swoim kształtem przypomina ogniste języki. Podobnie jak jej kuzynka, czyli celozja kłosowa, roślina dorasta zazwyczaj do ok. 30-40 cm wysokości i tworzy gęste, zwarte kępy. Kolor kwiatów wyróżnia się intensywnością i może być różny - od żółtego, przez pomarańczowy i czerwony, aż po różowe czy purpurowe odcienie. Przybierają nieco "neonowy" odcień i mogą wyglądać jak sztuczne albo jak element barwnej palmy wielkanocnej.

W zestawieniu z wrzosami, chryzantemami czy trawami ozdobnymi celozja tworzy kompozycje, które zdecydowanie przyciągają wzrok nie tylko miłośników ogrodnictwa. Doskonale sprawdzi się w balkonowych skrzynkach, donicach, a także jako roślina rabatowa w ogrodzie. Celozja pierzasta świetnie nadaje się również do suszenia. Jej kwiatostany zachowują kolor i kształt, dzięki czemu można z nich tworzyć piękne, trwałe dekoracje do wnętrz - bukiety, wianki czy stroiki na cmentarz (np. na Wszystkich Świętych).

Celozja pierzasta zachwyca ognistymi barwami i śmiało może konkurować z wrzosami, fot. Adobe Stock, irairopa

Celozja pierzasta: uprawa w ogrodzie i w donicy

Choć wygląda egzotycznie, celozja nie jest wymagająca. Najlepiej czuje się na stanowiskach słonecznych, osłoniętych od wiatru. Podłoże powinno być przepuszczalne, lekko wilgotne i żyzne - najlepsza będzie uniwersalna ziemia kwiatowa z dodatkiem kompostu. Roślina lubi wilgoć, dlatego warto dbać o regularne podlewanie, zwłaszcza w upalne dni.

Nie toleruje jednak zastoin wodnych, bo te mogą prowadzić do gnicia korzeni. Nie potrzebuje szczególnego nawożenia, ale wiosną możesz zasilić celozję nawozem do roślin kwitnących. Pamiętaj też o regularnym usuwaniu przekwitłych kwiatostanów, bo to znacznie pobudzi roślinę do dalszego kwitnienia. W ten sposób będzie zachwycająca aż do pierwszych przymrozków.

Czytaj także: