Rośliny doniczkowe, szczególnie w okresach upałów lub podczas dłuższej nieobecności domowników, wymagają odpowiedniego nawadniania. Brak wody to jedna z najczęstszych przyczyn ich zamierania, a zbyt duża ilość – prowadzi do gnicia korzeni. Wybór odpowiedniego systemu nawadniania do doniczek może pomóc nie tylko w zachowaniu zdrowia roślin, ale także w oszczędności czasu i wody.

Dlaczego warto stosować systemy nawadniania do doniczek?

Systemy nawadniania do doniczek to wygoda, oszczędność czasu i pieniędzy, ale nie tylko. Warto je stosować, ponieważ:

Zapewniają bardziej równomierną wilgotność podłoża, co sprzyja zdrowiu roślin i lepszemu wzrostowi .

. Ograniczają ryzyko przelania lub przesuszenia — zwłaszcza gdy jesteś poza domem.

Pozwalają oszczędzać wodę i czas — automatyzacja lub systemy pasywne wymagają mniej interwencji.

— automatyzacja lub systemy pasywne wymagają mniej interwencji. Mogą poprawić kondycję korzeni (lepsza strefa korzeniowa) i ograniczyć stres roślin.

W przypadku rozwiązań inteligentnych: możliwość zbierania danych, monitoringu, adaptacji do warunków (wilgotność, temperatura itp.).

Rodzaje systemów nawadniania do doniczek

Doniczki z rezerwuarem wody

Doniczki samonawadniające, wyposażone w zbiornik, który stopniowo doprowadza wodę do podłoża, np. przez rurkę.

Zalety:

mniej podlewania ręcznego, nawet podczas dłuższej nieobecności;

podłoże utrzymuje wilgoć przez dłuższy czas;

mniejsze ryzyko wystąpienia nagłych przesuszeń;

Wady:

możliwość zalegania nadmiaru wody przy złej konstrukcji;

rezerwuary mogą być trudne do utrzymania w czystości;

wygląd i estetyka mogą być mniej różnorodne;

przy mrozie i w zimniejszych warunkach doniczki mogą pękać, jeśli rezerwuar jest pełny.

Systemy kropelkowe do roślin doniczkowych

Kompleksowe systemy sterowane ręcznie lub automatycznie.

Zalety:

dostarczanie wody bezpośrednio do strefy korzeniowej, minimalizując straty przez parowanie;

bardzo dobra precyzja ilości i czasu podlewania;

możliwość rozszerzenia, dodania sterowników;

Wady:

mogą być droższe w instalacji i utrzymaniu; wymagana konserwacja (czyszczenie kroplowników, filtrowanie);

mogą się zapychać, zwłaszcza przy twardej wodzie lub braku filtru;

konieczność planowania rozmieszczenia węży, aby nie wyglądały nieestetycznie.

Maty kapilarne i systemy pasywne

To systemy, które wykorzystują kapilarność do transportu wody z rezerwuaru do podłoża.

Zalety:

prostota, brak zasilania elektrycznego;

niskie koszty;

cicha praca, brak awarii mechanicznych;

Wady:

ograniczona zdolność do dostarczania dużych ilości wody;

mogą być mniej skuteczne przy dużym zapotrzebowaniu wodnym roślin;

konieczność regularnego czyszczenia;

mniej kontroli niż w systemach aktywnych.

Systemy automatyczne z czujnikami

Zalicza się do nich inteligentne rozwiązania: czujniki wilgotności gleby, sterowniki, zawory, aplikacje mobilne.

Zalety:

najlepiej dostosowane do warunków: reagują na rzeczywisty stan podłoża;

możliwość ustawienia progów wilgotności, automatyzacji;

potencjał znacznych oszczędności wody;

wygoda — mniej konieczności ręcznego sprawdzania.

Wady:

koszt początkowy może być wyższy;

potrzeba zasilania (baterie, prąd) i ewentualnie dostępu do Internetu;

możliwe awarie techniczne; konieczność kalibracji czujników;

może wymagać wiedzy technicznej przy instalacji i konfiguracji.

Ceramiczne rozwiązania tradycyjne – metoda „olla”

Doniczki lub naczynia z ceramiki porowatej, które powoli oddają wodę do gleby przez swoje ścianki. Tradycyjna technika stosowana od wieków.

Zalety:

bardzo oszczędne w wodę, zmniejszają parowanie;

efekt stabilizacji wilgotności podłoża;

ekologiczne materiały;

estetyka naturalna, często rustykalna.

Wady:

podatność na uszkodzenia;

przy temperaturach ekstremalnych (zwłaszcza mróz) wymagają ochrony albo wyjęcia z zewnątrz;

mogą być droższe; dostępność ograniczona; czasem cięższe.

Jak dobrać system do rodzaju roślin?

Dobór systemu nawadniania zależy od tego, jakie rośliny masz, jakie są ich wymagania i w jakich warunkach rosną:

Rośliny o wysokim zapotrzebowaniu wodnym , np. paprocie, rośliny tropikalne, byliny o cienkiej liściowości: potrzebują systemów z dokładną kontrolą wilgotności — dobry będzie system z czujnikami lub doniczka z rezerwuarem.

, np. paprocie, rośliny tropikalne, byliny o cienkiej liściowości: potrzebują systemów z dokładną kontrolą wilgotności — dobry będzie system z czujnikami lub doniczka z rezerwuarem. Rośliny tolerujące przesuszenie , np. sukulenty, kaktusy — bardziej uniwersalny będzie system pasywny, mata kapilarna, doniczka z rezerwuarem, gdzie wilgoć utrzymuje się między podlewaniami.

, np. sukulenty, kaktusy — bardziej uniwersalny będzie system pasywny, mata kapilarna, doniczka z rezerwuarem, gdzie wilgoć utrzymuje się między podlewaniami. Rośliny zewnętrzne na balkonie / tarasie – ekspozycja na słońce, wiatr zwiększają parowanie, dlatego korzystniejsze będą rozwiązania zakładające większe rezerwuary lub częstsze podlewanie, a najlepiej system automatyczny.

– ekspozycja na słońce, wiatr zwiększają parowanie, dlatego korzystniejsze będą rozwiązania zakładające większe rezerwuary lub częstsze podlewanie, a najlepiej system automatyczny. Zioła kuchenne wewnątrz – sprawdzi się tu system kapilarny lub mała mata, doniczka z rezerwuarem również będzie idealna.

– sprawdzi się tu system kapilarny lub mała mata, doniczka z rezerwuarem również będzie idealna. Rośliny w warunkach zmiennych (np. w domu, gdzie grzejniki / klimatyzacja / ogrzewanie wpływają na wilgotność powietrza) — dobry wybór to czujnik wilgotności gleby oraz automatyczne sterowanie.

