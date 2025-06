Ten stary sposób, który stosowały nasze babcie, pomaga dostarczyć roślinom wodę, gdy przez dłuższy czas nie ma nas w domu. Stosuję go zawsze wtedy, gdy wyjeżdżam na urlop. Systematycznie, kropla po kropli prosty wynalazek nawadnia ziemię w doniczkach, dzięki czemu po moim powrocie rośliny są zawsze w pełni sił, a nie w pełnej rozsypce.

Jak zrobić „urządzenie” do samodzielnego podlewania roślin? Krok po kroku

Aby przygotować domowe nawadnianie roślin, używam plastikowej butelki po wodzie oraz bawełnianego lub lnianego sznurka. Oto prosta instrukcja, dzięki której stworzysz pomocny przyrząd bez wydawania pieniędzy:

Butelkę napełnij wodą. Utnij ok. 30 cm fragment sznurka. Włóż do butelki jeden koniec sznurka obciążony kamykiem. Drugi koniec sznurka umieść w ziemi w doniczce.

Wskutek działania sił kapilarnych sznurek wchłania wodę i transportuje ją stopniowo do ziemi. To prosty sposób, który przyda się zwłaszcza wtedy, gdy nie chcesz inwestować w przyrządy do podlewania kwiatów dostępne w sklepach.

Domowy patent na podlewanie kwiatów w czasie urlopu – na jak długo wystarczy?

Ważne jest to, na jak długo wystarczy taki amatorski system samonawadniający. To oczywiście zależy od wielu czynników, np. nasłonecznienia, wilgotności powietrza, grubości sznurka, ale mniej więcej butelka o pojemności 1 litra wypełniona wodą powinna uzupełniać średniej wielkości doniczkę przez 1 tydzień. Najlepiej przetestuj ten sposób, zanim wyjdziesz. Być może metoda będzie wymagała poprawek.

Inne sposoby na podlewanie roślin w czasie urlopu

Oczywiście najpewniejszym sposobem na zadbanie o rośliny podczas urlopu jest poproszenie kogoś znajomego o podlewanie kwiatów w trakcie twojej nieobecności. Jeśli takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, możesz wypróbować jeszcze kilku innych domowych patentów:

Butelka z dziurkami . Zrób kilka małych otworów w nakrętce, a następnie zakręć nią butelkę napełnioną wodą i włóż do ziemi korkiem do dołu. Dostosuj wielkość otworów do zapotrzebowania rośliny na wodę.

. Zrób kilka małych otworów w nakrętce, a następnie zakręć nią butelkę napełnioną wodą i włóż do ziemi korkiem do dołu. Dostosuj wielkość otworów do zapotrzebowania rośliny na wodę. Butelka z nawadniaczem . Innym sposobem jest kupienie specjalnego nawadniacza, którym zakręca się butelkę i wbija się do ziemi. Można dzięki temu łatwo dozować ilość wody.

. Innym sposobem jest kupienie specjalnego nawadniacza, którym zakręca się butelkę i wbija się do ziemi. Można dzięki temu łatwo dozować ilość wody. Woda w podstawkach . Nalej wodę do podstawek pod doniczki, z których roślina będzie mogła „pić” przez kilka dni.

. Nalej wodę do podstawek pod doniczki, z których roślina będzie mogła „pić” przez kilka dni. Kwiaty w wannie. Postaw kwiaty w wannie lub innym większym naczyniu (w pomieszczeniu powinno być światło słoneczne), nalej trochę wody (1-2 cm), podobnie jak do podstawek pod doniczki, i pozostaw tak rośliny do czasu twojego powrotu.

Podlewanie roślin podczas nieobecności jest ważne, w przeciwnym razie po powrocie możemy ujrzeć brązowe i uschnięte liście lub kwiaty, których nie da się odratować. Na szczęście są sposoby, które pomogą im przetrwać bez naszej opieki.

