Pośród wielu krzewów ozdobnych to właśnie kalmia wyróżnia się wyjątkową budową kwiatów. Przypominają one miseczki lub talerzyki z drobnymi, kontrastowymi plamkami. Kwitnie zwykle na przełomie maja i czerwca, ale zimozielone, wąskie liście pozostają dekoracyjne przez cały rok. Łatwo wkomponować ją w każdą przestrzeń - zarówno w ogrodzie, jak i na balkonie czy tarasie.

Reklama

Jak wygląda kalmia wąskolistna?

Kalmia wąskolistna (Kalmia angustifolia) to dekoracyjny, niski krzew ozdobny z rodziny wrzosowatych, który wyróżnia się egzotycznym wyglądem i pokrojem. Mimo że jest raczej rzadko spotykana w polskich ogrodach, warto dać jej te przysłowiowe 5 minut uwagi. Być może i ty zdecydujesz się na jej uprawę.

Największą ozdobą kalmii są jej różowe do purpurowych kwiaty, przypominające maleńkie spłaszczone „talerzyki” lub parasolki. Zebrane są w gęste baldachogrona. Pojawiają się od maja do lipca, ale zdarza się, że kalmia zakwita powtórnie pod koniec lata. Kwiaty mają nietypową konstrukcję: pięć płatków z wgłębieniami, w których osadzone są pręciki - po dotknięciu uwalniają pyłek jak sprężynka.

Liście są wąskie, lancetowate, skórzaste i błyszczące. Raczej nie wyróżniają się niczym, a jedynie podkreślają ciekawy wygląd kwiatów. Mają kolor ciemnozielony i pozostają na roślinie przez cały rok (są półzimozielone). Kalmia dorasta zwykle do ok. 100 cm wysokości ma dosyć równomierny pokrój (wysokość i szerokość są podobne). Rośnie powoli, tworząc zwarte formy, idealne do małych ogrodów, wrzosowisk i rabat z roślinami kwaśnolubnymi (to w końcu kuzynka rododendronów).

Kalmia świetnie nadaje się do niewielkich ogrodów oraz do donic i skrzynek na tarasie, fot. Adobe Stock, Iva

Kalmia wąskolistna: uprawa i pielęgnacja

Kalmia jest łatwym w uprawie krzewem i nie ma wielu wymagań. Najlepiej rośnie w miejscach półcienistych lub słonecznych, osłoniętych od zimnych podmuchów wiatru. Podłoże powinno być kwaśne, lekkie, przepuszczalne i próchnicze, podobnie jak w przypadku azalii czy różaneczników. Warto unikać jedynie gleb gliniastych i zasadowych, bo w takich warunkach roślina słabo rośnie i może chorować. Możesz także regularnie zakwaszać ziemię przy pomocy domowych nawozów - kompostu z igliwia, fusów z kawy czy kwasku cytrynowego.

Musisz ją regularnie podlewać, zwłaszcza w okresach suszy oraz bezpośrednio po posadzeniu. Gleba powinna być lekko wilgotna, ale nie mokra, ponieważ nadmiar wody źle wpływa na korzenie. Dobrym rozwiązaniem w przypadku uprawy kalmii jest ściółkowanie podłoża - nie tylko pomaga utrzymać odpowiedni poziom wilgoci, ale też stabilizuje kwaśne pH gleby.

Roślina nie wymaga cięcia, jednak warto usuwać przekwitłe kwiatostany, bo to zachęca ją do krzewienia się i utrzymuje estetyczny wygląd. Kalmia wąskolistna jest odporna na mróz do około -25 stopni. W chłodniejszych regionach Polski młode egzemplarze dobrze jest zabezpieczyć na zimę za pomocą agrowłókniny, podczas gdy starsze krzewy, rosnące w osłoniętym miejscu, z reguły świetnie radzą sobie bez dodatkowej ochrony.

Czytaj także: