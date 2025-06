Zbliża się termin ważnego zabiegu dla róży. Dzięki niemu krzew bujnie zakwitnie kolejny raz i nie zachoruje

Róże to jedne z najpiękniejszych dekoracji ogrodu, aby jednak kwitły długo i bujnie, potrzebują odpowiedniej pielęgnacji – bardzo ważne jest letnie przycinanie. To zabieg, który nie tylko przedłuża okres kwitnienia, ale także wzmacnia krzewy, poprawia ich odporność i wygląd. Sprawdź, które róże wymagają cięcia latem i jak to robić prawidłowo.