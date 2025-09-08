Wrzośce to bliscy kuzyni wrzosów. Oba gatunki należą do tej samej rodziny, ale różnią się terminami kwitnienia, a także wyglądem. Podczas gdy wrzosy mają liście przypominające łuski i kwiaty o dzwoneczkowatym kształcie, liście wrzośców są bardziej wydłużone i ostro zakończone, a kwiatostany przypominają zwisające dzbanuszki.

W Polsce uprawianych jest wiele gatunków tych roślin, w tym wrzosiec delikatny i wrzosiec darlejski. Ten ostatni — tak samo jak wrzosiec krwisty — kwitnie najwcześniej, bo u schyłku zimy, natomiast wrzosiec delikatny należy do gatunków jesiennych. Jesienią kwitnie rónież wrzosiec popielaty.

Jak wygląda wrzosiec popielaty?

Wrzosiec popielaty, zwany również szarym, czyli Erica Cinerea, należy do rodziny wrzosowatych. Podobnie jak inne gatunki zaliczane do tej grupy jest niską krzewinką o wzniesionych pędach zwieńczonych kwiatami. Ma zwarty pokrój i osiąga wysokość ok. 30 cm, a także podobną średnicę, tworząc gęste kępki na rabacie.

Liście wrzośca popielatego mają igiełkowaty kształt i kolor głębokiej zieleni. W przypadku niektórych odmian występują w szarym odcieniu, do czego nawiązuje nazwa gatunku. Kwiaty są drobne i gęsto porastają końcówki pędów. Przypominają wiszące, pękate dzbanuszki. Kolorystyka kwiatostanów wrzośca popielatego różni się w zależności od odmiany, jednak zwykle mają one głęboką, amarantowo-purpurową barwę, niekiedy odcienie bieli i fioletu.

Kwiaty pojawiają się w lipcu aż do września, a w przypadku niektórych odmian nawet do października. Wrzosiec sprawdza się w roli rośliny ozdobnej zarówno w ogrodzie, gdzie może służyć jako roślina okrywowa oraz dodatek do skalniaka, jak i na balkonie czy na tarasie. Nadaje się do uprawy w gruncie, a także w donicach oraz skrzynkach.

Uprawa wrzośca popielatego

Wrzosiec popielaty nie należy do wymagających roślin. Najlepiej rośnie w słońcu, ale poradzi sobie także w lekkim półcieniu. Najlepiej wybrać zaciszne stanowisko. Preferuje przepuszczalną glebę z domieszką piasku, torfu oraz próchnicy. Odczyn podłoża powinien być zdecydowanie kwaśny.

Jeśli chodzi o pielęgnację wrzośca popielatego, warto zadbać o regularne podlewanie oraz ściółkowanie, np. przy użyciu kory sosnowej, która dodatkowo zakwasi glebę. Zimujące w ogrodzie rośliny warto dodatkowo okryć ze względu na stosunkowo niski stopień mrozoodporności.

