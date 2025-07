Krzewy ozdobne to nieodłączny element każdego ogrodu. Wypełniają wolną przestrzeń, zdobią rabaty i obrzeża, osłaniają ogrodzenie, a także stanowią tło dla innych roślin. Gatunki kwitnące same w sobie stanowią ozdobę każdego miejsca. Do takich roślin należy hebe.

Czym charakteryzuje się hebe?

Hebe to rodzaj zimozielonych roślin o dekoracyjnym charakterze. Znana jest także pod inną nazwą, jako werbena nowozelandzka. Określenie to nawiązuje do miejsca pochodzenia hebe, która rośnie w łagodnym, morskim klimacie umiarkowanym.

W swoim naturalnym środowisku osiąga znaczną wysokość nawet 2 m i jest rośliną zimozieloną, natomiast w Polsce występuje jako drobnych rozmiarów krzewinka.

Największą ozdobą hebe są jej kłosowate kwiaty, które wypuszcza już od maja i obsypuje się nimi aż do września, a nawet października, kiedy występują pierwsze przymrozki. W zależności od odmiany, kwiatostany hebe mogą mieć różne odcienie: od bieli, przez całą gamę różu i fioletu, aż po efektowny, niebieski kolor. Kwiaty tej krzewinki nie tylko pięknie się prezentują, ale też przyciągają motyle.

Zastosowanie i właściwości hebe

Walory estetyczne hebe warto wykorzystać w ogrodzie, gdzie stanie się ona ozdobą każdej rabaty. Za sprawą swojego płożącego pokroju znajduje zastosowanie jako roślina okrywowa. Może porastać skarpy i skalniaki. Dobrze prezentuje się w sąsiedztwie wrzosów i można te rośliny uprawiać na tych samych stanowiskach.

Hebe uprawiana jest nie tylko w gruncie, ale także w pojemnikach. Nadaje się do zasadzenia w skrzyni lub donicy na balkonie bądź tarasie. Co więcej, można ją uprawiać w doniczce także w domu oraz w mieszkaniu.

Hebe wypuszcza fioletowe kłosy, fot. Adobe Stock, kateej

Uprawa hebe w ogrodzie

Uprawa hebe nie nastręcza większych trudności. Stanowisko dla tej rośliny powinno być słoneczne, ale może być również półcieniste. Krzewinka — podobnie jak wspomniane wcześniej wrzosy, a także wrzośce — preferuje podłoże o kwaśnym odczynie. Warto ją zatem zasilać nawozem obniżającym pH gleby. Doskonale sprawdzą się tu domowe odżywki, takie jak fusy z kawy, gnojówka ze skrzypu, a nawet nawóz z wody po ogórkach kiszonych.

Aby hebe uginała się pod ciężarem kwiatów, warto ją regularnie przycinać. Ważne jest usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, a także odmładzanie i pobudzanie rośliny na wiosnę. Krzewinka wymaga szczególnej uwagi w przypadku mroźnej zimy — może wtedy potrzebować okrywania. Roślinę warto także osłonić przed wiatrem.

