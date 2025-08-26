Bukszpan to obok tui jeden z najpopularniejszych krzewów sadzonych zarówno na żywopłot, jak i w roli samodzielnej ozdoby ogrodu. Niestety, ten popularny gatunek ma jedną, poważną wadę — jest podatny na atak niezwykle uciążliwego szkodnika, a mianowicie ćmy bukszpanowej. Ten insekt potrafi w krótkim czasie doprowadzić do utraty liści, pozostawiając po sobie nagie gałązki. Istnieją jednak krzewy do złudzenia przypominające bukszpan, a charakteryzujące się lepszą odpornością. Należy do nich ostrokrzew.

Odmiany ostrokrzewu na żywopłot

Ostrokrzewy to rodzaj zimozielonych krzewów, które zachwycają skórzastymi liśćmi w odcieniu głębokiej zieleni. Charakterystyczny ząbkowany kształt liści ostrokrzewu oraz jego czerwone, okrągłe owoce to jeden z symboli Bożego Narodzenia, ale ta roślina ma znacznie więcej odmian i zastosowań.

Ostrokrzew zyskuje na popularności jako alternatywa dla bukszpanu. Temu gatunkowi nie zagraża bowiem uciążliwa ćma bukszpanowa, a większość odmian doskonale nadaje się do ogrodu, także na żywopłot. Pod tym względem szczególnie popularne są:

ostrokrzew karbowanolistny — jego drobne, gęsto usiane liście w kolorze ciemnej zieleni przywodzą na myśl krzew bukszpanu. Zwarty, gęsty pokrój sprawia, że odmiany ostrokrzewu karbowanolistnego, takie jak Convexa, Green Hedge czy Stokes, doskonale nadają się na żywopłot.

— jego drobne, gęsto usiane liście w kolorze ciemnej zieleni przywodzą na myśl krzew bukszpanu. Zwarty, gęsty pokrój sprawia, że odmiany ostrokrzewu karbowanolistnego, takie jak Convexa, Green Hedge czy Stokes, doskonale nadają się na żywopłot. ostrokrzew Maservy — wyróżnia się ciemnozieloną kolorystyką liści, a do tego daje się łatwo formować, w związku z czym jest często wybierany na żywopłot. Szczególnie popularną odmianą jest Blue Prince o drobnych listkach nieco przypominających bukszpan.

Ostrokrzew nadaje się na żywopłot, fot. Adobe Stock, tamu

Jak uprawiać ostrokrzew?

Mimo że ostrokrzew w naturze porasta ciepłe i wilgotne rejony strefy subtropikalnej, większość jego odmian cechuje się bardzo dobrą mrozoodpornością. Są to krzewy zimozielone, które z powodzeniem zimują w gruncie i zdobią ogród koroną zielonych liści przez cały rok.

Ostrokrzew doskonale rośnie w półcieniu, chociaż poradzi sobie także na zacienionym stanowisku. Preferuje żyzną glebę o lekko kwaśnym odczynie i stały poziom wilgotności w podłożu.

Roślina dobrze znosi formowanie. Regularne przycinanie sprawia, że pięknie się rozkrzewia i efektownie wygląda w ogrodzie.

