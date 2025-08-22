Po przekwitnięciu różowe kwiaty tawuły zasychają, ale krzew wcale nie traci swojego uroku. W trakcie sezonu zmieniają się także liście - wiosną często są jasnozielone, latem ciemniejsze, a jesienią stają się złociste lub pomarańczowe. To sprawia, że tawuła japońska przez większą część roku zdobi ogród i tworzy efektowną oprawę ścieżek, rabat czy ogrodzeń. Nadaje się świetnie także na żywopłot.

Reklama

Dlaczego warto wybrać tawułę japońską na żywopłot?

Tawuła japońska osiąga zwykle ok. 60-100 cm wysokości, przez co jest idealna do formowania niskich szpalerów, czyli rządków krzewów. Jej gęste ulistnienie i obfite kwitnienie sprawiają, że roślina doskonale prezentuje się nie tylko w ogrodach prywatnych, ale też na działkach czy przydomowych rabatach.

Krzew jest także niezwykle odporny - dobrze znosi mrozy, zanieczyszczone powietrze, a nawet okresowe susze. Możesz go sadzić zarówno w dużych ogrodach, jak i w małych przestrzeniach, gdzie inne gatunki nie zawsze sobie radzą. Choć tawuła japońska świetnie sprawdza się w formie żywopłotu, można ją wykorzystać również jako roślinę do nasadzeń pojedynczych. Doskonale prezentuje się w towarzystwie iglaków, bylin i traw ozdobnych.

Tawuła japońska to idealne rozwiązanie, jeśli chcesz mieć niski, łatwy w utrzymaniu i kolorowy żywopłot, fot. Adobe Stock, Tatiana

Jak sadzić tawułę japońską na żywopłot?

Tawuła najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym, gdzie kwitnie najobficiej i tworzy zwarte, pełne kwiatów kępy. Nie ma dużych wymagań glebowych, wystarczy jej przeciętna ziemia ogrodowa, byle niezbyt ciężka i podmokła. Jeśli chcesz stworzyć żywopłot, sadź krzewy mniej więcej co 30-40 cm. Dzięki temu rośliny szybko się zagęszczą, a w ciągu kilku sezonów powstanie z nich zwarty, kwitnący pas.

Roślina dobrze znosi niedobór wody, ale młode sadzonki warto nawadniać częściej. Co kilka lat można ją także zasilić kompostem lub nawozem wieloskładnikowym, aby znacznie pobudzić wzrost i kwitnienie. Nie ma potrzeby jednak robić tego co roku - krzewinka czerpie sporo wartości odżywczych z gleby i wody.

Żywopłot z tawułek trzeba przycinać raz w roku, najlepiej wczesną wiosną. Usuń wtedy zeszłoroczne pędy tuż nad ziemią lub skróć je do kilkunastu centymetrów. Dzięki temu krzew nie tylko zachowa ładny kształt, ale też zakwitnie wyjątkowo obficie.

Czytaj także: