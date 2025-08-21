Trzmielina oskrzydlona, nazywana też "płonącym krzewem", to krzew, który pochodzi z Azji, niemniej jednak świetnie radzi sobie w polskich ogrodach. Największe wrażenie robi jesienią, kiedy jej liście zmieniają barwę na intensywnie czerwoną. Posadzona w formie żywopłotu staje się prawdziwą ozdobą działki i wyróżnia ogród na tle sąsiednich posesji.

Reklama

Trzmielina oskrzydlona: piękna przez cały rok

Wiosną i latem krzew zdobią zielone liście oraz ciekawe "skrzydełka" na pędach. Jesienią natomiast roślina zamienia się w ognistą ścianę barw. Liście przebarwiają się na czerwono, a efekt ten utrzymuje się aż do pierwszych przymrozków, czasem nawet dłużej. Nawet zimą trzmielina zachowuje dekoracyjny charakter. Mimo iż zrzuca liście, zachowuje ozdobne pędy, a dzięki swojej rozłożystej formie nie sprawia wrażenie "łysej".

Trzmielina nie wymaga specjalnych zabiegów ani opieki, dobrze radzi sobie we własnym towarzystwie. Bez problemu rośnie w polskich warunkach klimatycznych, a do tego jest odporna na mróz i choroby. Najlepiej czuje się na stanowisku słonecznym lub lekko zacienionym i w przepuszczalnej glebie. W okresach suszy trzmielina będzie potrzebować więcej wody, ale uważaj, bo nie najlepiej znosi przelewanie.

Trzmielina oskrzydlona pięknie przebarwia się jesienią, dzięki czemu będzie pięknym, niemal całorocznym żywopłotem, fot. Adobe Stock, iryna_l

Trzmielina oskrzydlona na żywopłot

Dzięki swojej dekoracyjności i gęstej formie trzmielina oskrzydlona świetnie sprawdza się jako całoroczny żywopłot. Może nie będzie on stricte zimozielony, ale na pewno będzie prezentował się doskonale i wyróżni się na tle innych ogrodów. Świetnie ochroni też oczywiście przed wiatrem i ciekawskimi oczami sąsiadów.

Sadzenie na żywopłot najlepiej zaplanować na jesień lub wczesną wiosnę. Podczas sadzenia krzewinek zachowuj między nimi odległość około 60-80 cm, aby miały miejsce na rozrost. Roślina bardzo dobrze znosi formowanie - regularne przycinanie pozwala utrzymać pożądaną wysokość i kształt, a dodatkowo sprzyja gęstszemu krzewieniu się.

Dzięki odporności na mróz i choroby, trzmielina oskrzydlona na żywopłocie (ale nie tylko) jest rośliną mało wymagającą. Wystarczy podlewanie w okresach suszy i nawożenie raz w roku, aby cieszyć się bujnym, zdrowym żywopłotem.

Czytaj także: