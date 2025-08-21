Ten płomienny krzew to ideał na żywopłot. Sąsiedzi aż zzielenieją z zazdrości
Trzmielina oskrzydlona to krzew, który jesienią dosłownie płonie kolorami. Jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i pomarańczu, zmieniając zwykły ogród w prawdziwe widowisko. Nic dziwnego, że coraz częściej wybierana jest na żywopłot - jest efektowna, łatwa w uprawie i odporna na warunki atmosferyczne.
Trzmielina oskrzydlona, nazywana też "płonącym krzewem", to krzew, który pochodzi z Azji, niemniej jednak świetnie radzi sobie w polskich ogrodach. Największe wrażenie robi jesienią, kiedy jej liście zmieniają barwę na intensywnie czerwoną. Posadzona w formie żywopłotu staje się prawdziwą ozdobą działki i wyróżnia ogród na tle sąsiednich posesji.
Trzmielina oskrzydlona: piękna przez cały rok
Wiosną i latem krzew zdobią zielone liście oraz ciekawe "skrzydełka" na pędach. Jesienią natomiast roślina zamienia się w ognistą ścianę barw. Liście przebarwiają się na czerwono, a efekt ten utrzymuje się aż do pierwszych przymrozków, czasem nawet dłużej. Nawet zimą trzmielina zachowuje dekoracyjny charakter. Mimo iż zrzuca liście, zachowuje ozdobne pędy, a dzięki swojej rozłożystej formie nie sprawia wrażenie "łysej".
Trzmielina nie wymaga specjalnych zabiegów ani opieki, dobrze radzi sobie we własnym towarzystwie. Bez problemu rośnie w polskich warunkach klimatycznych, a do tego jest odporna na mróz i choroby. Najlepiej czuje się na stanowisku słonecznym lub lekko zacienionym i w przepuszczalnej glebie. W okresach suszy trzmielina będzie potrzebować więcej wody, ale uważaj, bo nie najlepiej znosi przelewanie.
Trzmielina oskrzydlona na żywopłot
Dzięki swojej dekoracyjności i gęstej formie trzmielina oskrzydlona świetnie sprawdza się jako całoroczny żywopłot. Może nie będzie on stricte zimozielony, ale na pewno będzie prezentował się doskonale i wyróżni się na tle innych ogrodów. Świetnie ochroni też oczywiście przed wiatrem i ciekawskimi oczami sąsiadów.
Sadzenie na żywopłot najlepiej zaplanować na jesień lub wczesną wiosnę. Podczas sadzenia krzewinek zachowuj między nimi odległość około 60-80 cm, aby miały miejsce na rozrost. Roślina bardzo dobrze znosi formowanie - regularne przycinanie pozwala utrzymać pożądaną wysokość i kształt, a dodatkowo sprzyja gęstszemu krzewieniu się.
Dzięki odporności na mróz i choroby, trzmielina oskrzydlona na żywopłocie (ale nie tylko) jest rośliną mało wymagającą. Wystarczy podlewanie w okresach suszy i nawożenie raz w roku, aby cieszyć się bujnym, zdrowym żywopłotem.
Czytaj także:
- Kwiaty na balkon całoroczne: ciesz się piękną przestrzenią nawet zimą
- Krzewy ozdobne zimozielone (szybko rosnące, liściaste, niskie)
- Te 3 rośliny posadź w sierpniu, a i tak zakwitną przed jesienią. Są ozdobne i łatwe w uprawie