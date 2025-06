Choć pochodzi z gorących regionów Stanów Zjednoczonych, kielichowiec wonny świetnie radzi sobie także w naszym klimacie. To wieloletni krzew, którego największą ozdobą są niezwykłe, purpurowoczerwone kwiaty. Pojawiają się one niemal przez całą wiosnę i lato.

Dodatkową atrakcją jest ich intensywny, słodko-korzenny zapach, który unosi się w powietrzu szczególnie w ciepłe dni. Jego uprawa nie jest trudna, a posadzony w ogrodzie na pewno będzie ciekawą dekoracją. Warto wspomnieć też, że jest to roślina nietoksyczna, przez co będzie świetnym wyborem do ogrodów rodzinnych.

Jak wygląda kielichowiec wonny?

Kielichowiec wonny (Calycanthus floridus) jest efektownym krzewem ozdobnym, który wyróżnia się nietypowymi, ciemnoczerwonymi lub purpurowymi kwiatami o lekko gwiazdkowatym kształcie. Kwiaty mają wąskie, podłużne płatki i często przypominają małe ośmiornice albo tłuściutkie pająki. Pojawiają się już w maju i mogą utrzymywać się na krzewie aż do lipca, a dodatkowo intensywnie pachną.

Niektórzy wyczuwają w kwiatach nuty cynamonu i goździków, inni mówią, że jest to bardziej truskawkowy zapach. Kielichowiec jest też rośliną miododajną, dzięki czemu przyciąga motyle oraz owady zapylające.

Liście kielichowca są eliptyczne, duże i ciemnozielone, z wyraźnym unerwieniem i lekko błyszczącą powierzchnią. Jesienią przebarwiają się na ciepłe odcienie żółci, tworząc jesienny klimat. Pokrój jest gęsty i rozłożysty, a dorosły krzew może osiągać ok. 2-3 metry wysokości. Pędy są sztywne, lekko łukowato wygięte, a młode przyrosty często mają lekko purpurowy odcień.

Kwiaty kielichowca przypominają ośmiornice i najczęściej mają bardzo głęboki kolor, fot. Adobe Stock, tomiyama

Czy uprawa kielichowca w ogrodzie jest trudna?

Choć to mało znany i rzadko spotykany w ogrodach krzew, kielichowiec wonny wcale nie należy do krzewów trudnych w uprawie. Dobrze sobie radzi zarówno w słońcu, jak i półcieniu, ale musi mieć stanowisko osłonięte od silnych podmuchów wiatru. Gleba powinna być żyzna, próchnicza i umiarkowanie wilgotna, ale jednocześnie dobrze zdrenowana.

Krzew ten nie lubi zastojów wody, dlatego warto zadbać o odpowiednie podłoże, szczególnie przy cięższych glebach gliniastych.

Po posadzeniu kielichowiec jest rośliną raczej bezproblemową. Nie wymaga intensywnego cięcia - wystarczy przyciąć martwe lub uszkodzone pędy, zwykle wczesną wiosną. Warto też zasilić krzew raz w roku kompostem lub nawozem organicznym. Młodsze egzemplarze mogą wymagać okrycia na zimę, ale starsze dobrze znoszą nawet mroźniejsze zimy. Może być sadzony zarówno jako soliter, jak i w grupach z innymi krzewami ozdobnymi.

