Obok tego kuzyna hortensji nie przejdziesz obojętnie. Odporny na wszystko krzew tonie w białych kwiatach i cudownie pachnie

Jaśminowiec to doskonały wybór, jeżeli w ogrodzie brakuje ci efektownego krzewu o pięknych ozdobnych białych kwiatach, które do tego jeszcze pięknie pachną. Roślina mimo urokliwej prezencji nie jest wymagająca. Radzi sobie niemal w każdej glebie, lubi miejsca ciepłe i umiarkowanie słoneczne. Dowiedz się, jak dbać o jaśminowca, by bujnie i długo kwitł.